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明「小雪」到！ 5生肖財運天降良緣臨 猴如神助 鼠旺桃花

聯合新聞網／ 文／命理專家邱彥龍
圖／ingimage
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本周二(11/22)就是小雪了，早晚溫差變化極大，涼意漸濃，很容易受涼，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，小雪寒氣較旺，血液循會變慢，免疫力容易降低，注意心血管疾病、心律不整、帕金森氏症、腦血管破裂或者憂鬱症、恐慌症的發作，也容易缺氧、失眠、多夢，建議這段時間多運動，睡前泡腳，並做好保暖工作。

不過，在小雪節氣裡，仍有五個生肖財運如天降、且有良緣降臨的好運，邱彥龍老師分析，在11/22日至12/7日運勢最旺的5個生肖，分別是：

Top5 ： 鼠

屬鼠的朋友，在這段期間偏財運旺，且第六感精準，雖然有感覺到小人找麻煩，但不用理會它，只要自我開心就好，建議多看點書，提升靈性與智慧，將會發現自己的好運，會有大大的躍進。

單身屬鼠的朋友，小雪節氣桃花旺，建議不妨邀約心儀的對象，多去浪漫的地方旅遊，或者懂得創造浪漫的場景，就能早日脫單。

Top4 ： 牛

屬牛的朋友，這段期間工作、財運佳，正偏財皆得，但要保持能者多勞的心態，不要衝動、著急，如果易怒、不理性，會把好運趕跑。

單身屬牛的朋友，在工作中或同事之間能找到心儀的對象，切記在享受成功的樂趣之餘，要把自我的狀態調整好，重點是控制好情緒，就能萬事皆順。

Top3 ： 蛇

屬蛇的朋友，在這段期間多用心努力，會發現現在的辛苦與經驗，將會成就以後的你。多點笑容，不要與人有距離感，可以有好人緣，也能逢凶化吉，把自信展現出來，就容易招來貴人相助。此外，該花的錢要花，後面會有意想不到的財富，來財雖慢，但該是你的都會還給你。

單身屬蛇的朋友，能在幫助你的貴人中，找到心儀的另一半，好好把握良緣，就能幸福快樂。

Top2 ： 雞

屬雞的朋友，這段期間靠說說話就賺到錢，但要調整好情緒，保持天真活潑的本性賺錢，財富就能倍增，另外，做好事業的服務，會被看見並受到獎勵。

單身屬雞的朋友，努力賺錢，就能吸引心儀的對象靠近，記得該大方時也要大方，有捨才有得，多點歡喜與微笑，良緣將會出現。

Top1 ： 猴

屬猴的朋友，在這段期間，在事業上能得到主管賞識與提拔，並且有如神助，正、偏財運極佳，但切勿借錢，否則容易有去無回。

單身屬猴的朋友，在這段期間特別容易脫單，會有心儀的對象喜歡，並且對事業、財運、情感上都有很大的幫助，好好把握良緣。

偏財運 單身 節氣 生肖運勢

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