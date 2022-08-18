平常精明幹練！「5星座一遇到愛情就變蠢」：雙魚完全聽不進別人勸

從古至今，愛情一直都是文學與藝術上不可或缺的主題，這可看出愛情在人類心靈的重要程度，而我們身邊都有很多人，平常事業上精明幹練，一遇到愛情突然智商驟降，大腦變得完全不管用。他們到底是怎麼了？清水孟國際塔羅小孟老師替大家分析，看看哪些星座的人遇到愛情就會瞬間變傻瓜呢？

第五名：牡羊座

牡羊座的人在感情上幾乎都是純真可愛的類型，如果是男生也幾乎都是陽光大男孩，他們面對感情是非常清純又善良的，基本上你不會看到牡羊座的人為了利用誰而談戀愛，因為他們純真的心根本就做不到，不愛就是不愛，乾脆又徹底。也因為如此他們在情感付出上都帶有這麼點傻勁，而這個傻勁一旦遇到了他們心中夢幻的白馬王子、白雪公主，就會大爆發！可以為對方上山下海，也想帶著心愛的人浪跡天涯，只要對方挑剔他們，他們就會想要拼命改變，雖然會有點不甘願，但他們願意壓下火爆脾氣來配合心愛的人，還真的是又傻又浪漫呢！

第四名：天秤座

如果你身邊有天秤座的好朋友，你就會發現他們其實在處理很多事情上，都有著鋼鐵般的紀律有時候還很龜毛跟難搞！但只要一碰到了愛情，特別是愛到陷下去的對象，他們的心就會是全世界最柔軟的模樣，對方要提供他們對等的愛他們才會有安全感，但如果是遇到不夠愛他們的人，他們會用盡全力的貼心，想方設法的去做他們認為情人會開心的事。天秤愛得如此用力，但常常會不小心弄巧成拙。而要是對方很冷漠，他們很可能會心碎崩潰。雖然如此，只要給他們一個小小的稱讚，他們又會繼續付出，實在是愛到沒有了自己，太傻了！

第三名：獅子座

獅子座的人在愛情裡面的傻氣可以說是遠近馳名啊！不管是男生還是女生他們都會很高調，特別他們陷入愛情又感到有點威脅、沒安全感的時候，會想辦法要盡力抓住對方的心。這時候會做出很多誇張地追求舉動，獅子男的攻勢很容易是非常浮誇的排場，獅子女也會鬧的沸沸揚揚，甚至會拋棄自尊也沒關係，跟他們平常在人際關係上的高自尊心形象有很大的落差。會讓旁邊的人覺得有必要嗎？這樣的付出會不會太多又太傻了呢？只能說情人的一舉一動都很容易影響他們。而追求靈魂伴侶、一生摯愛的獅子座，真是傻呼呼也甘心的戀愛勇者啊。

第二名：雙魚座

雙魚座的人在戀愛這件事情上，通常是很有技巧，也很懂得經營的，但他們有個地方實在是傻到令人想不透，那就是他們挑人的眼光實在令人乍舌啊！非常在意感覺的他們很容易眼瞎愛上一些不該愛的人，因為在愛情上，只要對方打開了他們的浪漫開關，他們就會關不住感覺，無法克制自己的去愛，通常這也是他們大量的腦補幻想跟自以為對方是「自己所想的那樣」的時候，不管旁人怎麼暗示明示，他們已經聽不進去了，就是想要去試試看，也會覺得自己可以用愛來改變對方，有緣就能成為浪漫的戀曲，這種過度浪漫的思考真的是傻到徹底呢！

第一名：金牛座

被金星眷顧與守護的金牛座，平常在職場上精明幹練，在利益交易上非常懂得保護自己，也能算得很清楚，但一陷入愛情漩渦的他們，就容易出現又傻又執著的狀況。因為他們習慣用一步一腳印的方式去經營自己的人生，但在感情裡很多事情是不講道理的，這會讓他們陷入迷惘，為何我付出了結果卻很糟呢？他們一旦開始糾結就會鑽牛角尖，很容易不小心把自己變成了工具人、小女傭，一邊付出一邊心在淌血。如果遇到好人他們會被珍惜，但遇到爛人，他們那傻呼呼的努力就很容易被利用了。偏偏很願意疼愛另一伴的金牛座要痛到徹底才能清醒呢！傻！