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心理測驗／圖中先看到滿月還是金字塔？瞭解自己的職場成就感來源

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，可以瞭解自己在工作時碰到什麼狀況會感到鬥志高昂。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以瞭解自己在工作時碰到什麼狀況會感到鬥志高昂。圖片來源／ingimage

許多人上班，除了薪水以外，多少都有冀望能在工作之中能夠實現自我的地方。日本網站「shinri」最近就分享一則心理測驗，可以看得出來一個人在什麼樣的狀況下，會提昇自己的幹勁。

請問：請看以下這張圖，你對哪個部分印象最深刻？

看著這張圖，你印象最深刻的事哪一部分？圖擷取自shinri
看著這張圖，你印象最深刻的事哪一部分？圖擷取自shinri

A 夜空中的滿月

B 高聳的金字塔

C 成群的駱駝

D 騎乘駱駝的男子

選擇A夜空中的滿月的你，會在「發揮專業」時感到幹勁十足。你對於自己的能力和技術感到相當有信心，如果能夠好好發揮，處理掉眼前的疑難雜症，從而得到他人的稱讚，更會讓你打從心裡感到滿足。

選擇B高聳的金字塔的你，會在「物質充裕」時感到幹勁十足。金字塔象徵著富裕及奢華，就像你在工作時，為的就是越賺越多一樣。特別是發獎金和年終時，你更會顯得迫不急待。

選擇C成群的駱駝的你，會在「取得生涯成就」時感到幹勁十足。好比說職位越升越高，得到許多同事的尊重，對你而言是最高興不過的。你同時也有著照顧後輩的才能，很懂得該怎麼去指導新進成員。

選擇D騎乘駱駝的男子的你，會在「展現才華」時感到幹勁十足。你是一個感性而想像力豐富的人。只是在平常，你缺了那麼一些能夠跟上你點子的伙伴。因此在發想受到關注的時候，正是你感到最開心的一刻。

心理測驗 職場

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