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心理測驗／想在山上哪裡吃飯 一張圖測出眼前你該轉職嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己在轉職前該注意什麼。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己在轉職前該注意什麼。圖片來源／ingimage

有時在工作上不順心，難免會出現想要轉職，挑戰其他環境試試看的念頭。日本網站「shinri」最近就分享一則心理測驗，可以看出現在如果想要轉職，需要注意哪方面的事情。

請問：假設你帶著便當來到下圖的山丘，你會選擇A、B、C、D哪一處坐下來用餐？

你會選擇在哪個地方用餐呢？圖擷取自shinri
你會選擇在哪個地方用餐呢？圖擷取自shinri

選擇在A處用餐的你，適合一邊維持現在的工作，一邊開拓副業。雖然眼下的正職只是為了餬口，並不是自己真正想做的事情，不過現在的你也不適合操之過急，可以稍微再堅持下去。至於真正想做的事情，就先以副業開始著手即可。

選擇在B處用餐的你，適合擬定好理想的職場目標。其實你的轉職運還不錯，不過在下決定之前，不如先好好做出規劃，瞭解自己想追求的理想環境到底是什麼，並以此為目標前進。或許就在某一天，就能夠自然水到渠成。

選擇在C處用餐的你，適合先瞭解到出路不只一種。或許談到轉職，你的內心已經浮現了幾個可能選項。不過比起馬上行動，不如再多方打聽瞭解，也許就能找到比目前還更加理想的轉職目標。

選擇在D處用餐的你，適合心動不如馬上行動。以你目前的狀態來看，顯然對於轉職一事已經做好充足準備，物質和精神方面已經不成問題。最後你要做的，只剩下立刻斷捨離，和現在所屬的環境告別，展開另一段新的人生。

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