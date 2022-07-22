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中暑除了打119「1動作更重要」 醫曝隨身帶2物可救命

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心理測驗／這張圖會想到「哆拉A夢」嗎？瞭解自己給人第一印象是什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己容易給人什麼樣的第一印象。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己容易給人什麼樣的第一印象。圖片來源／ingimage

人與人之間的交際應酬，留給對方的「第一印象」如何往往相當重要。日本網站「shinri」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己容易給人什麼樣的第一印象。

請問：圖片中的東西，你會聯想到什麼呢？

圖中的物品，你會聯想到什麼呢？圖擷取自shinri
圖中的物品，你會聯想到什麼呢？圖擷取自shinri

A 玩具球

B 人的頭和雙手

C 組織圖

D 哆拉A夢的尾巴和鈴鐺

選擇A玩具球的你，給人的第一印象是「聰明且優秀的人」。在大多數的場合下，這當然是一個不錯的第一印象，不過有時也會造成無形的壓力，讓對方擔心自己是否會被瞧不起。若是能善用幽默感化解尷尬，就能讓自己更受到大家歡迎。

選擇B人的頭和雙手的你，給人的第一印象是「容易和服飾聯想在一起的人」。像是你身上穿著的衣服、飾品、項鍊，甚至是妝容等等，都容易成為他人對你留下印象的基礎。換句話說，在和不管誰相處時，都會進入由感官優先的狀態。

選擇C組織圖的你，給人的第一印象是「游刃有餘的人」。例如金錢和地位這種一般人追求的東西，對你來說未必需要強求，一切順其自然即可。這樣的價值觀，讓你散發著屬於自我的獨特光芒，不過有時也會顯得難以親近。若是有時展現出自己樸素的一面，比較容易與人拉近關係。

選擇D哆拉A夢的尾巴和鈴鐺的你，給人的第一印象是「親切可愛的人」。總是面露笑容的你，無論和誰都能快速打成一片。甚至有時因為太過熱情，還容易被誤會為有感情上的意思。雖然和氣待人是件好事，不過也可以稍微區分一下，把最大熱情留給真正重要的人。

心理測驗 職場

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