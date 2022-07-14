十二星座女「戀情最容易失敗」排行榜 這星座太認真嚇走對方
在情場之中，有的人是天生好手，什麼感情事都能得心應手。但也有人容易犯下致命錯誤，讓關係無法好好維持。日本網站「占TV」最近就分析十二星座，排行出哪些星座的女性，最容易在感情世界中遭遇失敗。
第12名 雙魚座
雙魚女個性率直，天真無邪的笑容總能讓另一半把持不住，感情也能走得一帆風順。
第11名 雙子座
雙子女反應快、能夠冷靜思考，因此能確實能把握機會，擄獲對方的心。
第10名 天秤座
天秤女長袖善舞，桃花運總是接連不斷。不過就是因為受到太多追求了，反而有時會感到困擾。
第9名 射手座
射手女會鎖定好對象，一步一步向前邁進，一舉掌握住心儀對象。
第8名 水瓶座
水瓶女好相處，常常和男性打成一片。然而「哥兒們」的氣質太強，不容易發展成男女關係，也是另一個困擾。
第7名 牡羊座
牡羊女好惡分明，對於自己毫無興趣的男性，就會冷淡應對。
第6名 巨蟹座
巨蟹女喜歡和同性朋友們一起聊天玩耍，因此不太有能讓男性介入的空間。
第5名 金牛座
雖然金牛女只要交往了，感情就能夠長久維持，但因為慢熱的關係，光是踏出第一步就得花上不少時間。
第4名 獅子座
華麗的獅子女雖然吸引不少目光，然而自恃甚高的態度，常常嚇跑不少潛在對象。
第3名 處女座
處女座女性個性纖細，奉行不容妥協的完美主義。即使有不錯的對象出現，自己也不會太快信任對方，總是想確認各方面萬無一失後，再考慮要不要回應追求，結果往往錯過黃金時期，等到自己覺得可以的時候，對方卻先一步打退堂鼓了。
第2名 天蠍座
天蠍女外冷內熱，而且問題就出在太過熱情。加上思路比較偏消極，因此容易有負面想法。像是被男性追求時，就會認為「他一定也有對其他女人這麼做」，結果因為反應不佳的關係，讓追求者提早放棄。
第1名 魔羯座
魔羯女認真、努力，在事業上多能創下一番成就。然而就是因為太認真了，所以在感情世界中，面對追求者總是表現的太過僵硬，自然會不停招致失敗。其實只要放輕鬆，展現自己最誠懇的一面，或許就能夠吸引到對方，不至於在情場上老是碰壁。
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