看起來花錢捨不得「實際超大方的5大星座」：牡羊朋友有難出手很快

你或許遇過某些人平時看省吃儉用，對於花錢是相當捨不得的，但若是朋友或是社會有需要幫助時，總是很樂意付出，也很捨得為他人花錢的。或許你認為的大方，在他人心裡有不同定義，比較在乎的是與他人之間的關係。這次就來了解最大方的星座有哪5個吧！

TOP 5：牡羊座

牡羊座的個性像個獵人，永遠在找尋目標，所以不太會考慮到別人的心理，除非主動的跟牡羊求援，這時牡羊才會發覺有人需要被幫助。但是他們也是很落落大方的，當朋友有難時，都願意慷慨地給予協助，並且會散發著熱情來關懷你的需要，不過會有一種希望得到反饋的心理狀態，比如得到讚美，或是得到回報之類的。只是牡羊的大方，卻不一定是其他人所期待的那樣，會表現得比較自我，所以並非所以人都人接受這樣的大方。

TOP 4：天秤座

天秤座是個相當受人歡迎的星座，不單純只是美麗的外表，還有迷人的魅力與品味，也是個很好的聆聽者，可以讓對方傾訴心聲，也能安撫對方的不安。相當懂得取悅週遭的人，是個理想主義者，也因此很難拒絕別人的要求，特別是金錢方面，只要對方有困難，你就會想要關懷他人，若能幫上忙，錢只是小事。事實上，天秤座不是不在乎錢，而是錢能得到的東西，而且天秤座最在意的多半還是人與人之間的關係。

TOP 3：天蠍座

天蠍座對朋友很忠心，是個「以禮相待」的星座，別人對你好，你就會對別人好，因為天蠍最真實的樣貌，是個很和善、慷慨大方、忠心耿耿、樂於助人，是個具有相當高標準的星座。不過作風比較隱密，不喜歡張揚，習慣性的在旁邊觀察別人，一旦發現別人需要幫助，會很樂意的為別人而付出，只是這種大方的心態，源自於天蠍座的本性，控制欲，因為大方的幫助別人，所以利用這個來控制他人，這樣能減少內心潛藏的不安。

TOP 2：射手座

射手座有一種吃虧就是占便宜的心態，不太跟人計較，卻也因此顯得他們大方。他們是很有智慧的，一點利益不用跟別人爭得你死我活，因為樂觀的看待每件事，所以跟朋友相處顯得很和樂。金錢的使用，是比較大手筆的，對親人或朋友都不會太侷限，是個「如果我有能力，我就一定幫你忙」的人，也常常過度好心，卻常使得自己限於困境。不過好在他們是個很好運的星座，只要認真賺錢，基本上財運就會出現在他們身上。

TOP 1：獅子座

很難不聯想到獅子座的大方，這是個愛面子又好強的星座，千萬別在他的面前提到他的弱點，他處處都想證明自己的能力，若能更顯現他的氣派與風度，表現得大方一點也無所謂。而獅子座也是個軟心腸的人，看到朋友有困難，通常都會很樂意幫忙，借錢借車借房借人脈，大方展現自己的實力，幫助別人，又展現自己，一舉兩得。說到這裡，可以看出他的大方，有時候是為了證明自己，所以不管真心或假意，他的大方，肯定是最敢表現出