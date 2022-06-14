快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

3+4入境檢疫新制管制一堆又邏輯不通 放寬規範形同虛設

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本週「血型+生肖」財運TOP5 屬虎這組合順心之餘要注意一事

聯合新聞網／ 綜合報導
AB型+屬虎的組合本週運勢極旺，但要小心豪賭的行為出現。圖片來源／ingimage
AB型+屬虎的組合本週運勢極旺，但要小心豪賭的行為出現。圖片來源／ingimage

忙碌工作討生活，為的就是希望有一天能賺大錢，過上舒服的日子。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖分析，選出五個本週財運最旺的組合。

第五名 B型+屬蛇

重新檢視自己理財狀況的好時機，例如比起價格昂貴的保單，不如謹慎評估，挑選適合自己的方案，或是好好整理名下的好幾個戶頭，並從中做出取捨。如此一來就能提升財運，而星期五更是旺盛，不妨能花點零頭試試手氣。

第四名 AB型+屬龍

適合在生活中來點小冒險，例如在買東西時，暫時別考慮已經習慣的牌子，而嘗試看看從沒用過的品牌，可以替財運加分。特別在星期四，會有來自上天的暗示，因此如果冒出什麼靈感，千萬別不當一回事。

第三名 O型+屬鼠

藉由著金錢觀改變的契機，財運也會一口氣暴漲。試著去和一些價值觀不同的人深入談話，以及透過閱讀來拓展視野，將有機會一口氣獲取意想不到的情報。星期四和星期五是黃道吉日，大型購物可以挑在這兩天。

第二名 A型+屬雞

雖然平時並不是特別拚命的類型，不過唯有在這一週，最好盡可能去努力賺錢，從事副業或兼職也是一種作法。現在累積的份，未來都會獲得讓人滿意的回報。週末是買東西的好時機，即使沒有特別的購物想法，也很推薦去逛街看看，很有機會就這樣挖到寶。

第一名 AB型+屬虎

運勢滿點的一週，例如想要很久的東西，卻意外碰上有人願意無償轉讓等等。因為一切順利的關係，心情上也會十分暢快，不過也不要因為沖昏頭，結果做出豪賭般的事情。按照原先的步調，享受這一週的好心情即可。

財運 運勢 理財

延伸閱讀

在廁所內化妝很不ok？ 剖析居家浴廁風水5大NG要點

十二星座2022下半年運勢解析 牡羊需相信自己、這星座上演「灰姑娘傳奇」

十二星座女誰談戀愛就暈船？ 獅子想當女主角、這星座盲目度百分之百

12星座「自我意識過剩」排行榜！這星座遇到任何事：都是我的問題

相關新聞

本週「血型+生肖」財運TOP5 屬虎這組合順心之餘要注意一事

忙碌工作討生活，為的就是希望有一天能賺大錢，過上舒服的日子。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖分析，選出五個本週財運最旺的組合。

每日星座運勢／雙子異地謀生有發展 出行感情增運

2022-06-14 牡羊座短評：適合與人合作的一天。【整體運★★★★☆】「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現

愛逞強、忽冷忽熱！下半年3星座當心感情出問題

2022年馬上就要過完一半了，上半年的兩波水逆有沒有讓你累積不少心煩的事情呢？在這種心煩意亂...

心理測驗／是相機還是開關？測出你想追求安定或是刺激變化

有些人希望能獲得安定的生活，也有人喜歡追求刺激，向未知的變化挑戰。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己是屬於偏向安定，還是追求變化的性格。

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作表現突出 獅子迎接萌芽感情

海王星停滯，能量場轉換的時段，過往的辛苦有機會看到成果。水星二度進雙子，反思人際關係及表達方式，做好調整重新出發，找到對的方法，讓學習能力更加蓬勃。土海密切相位，受苦受難者備受關注，反思管控嚴格的意義。

先蹲後跳！這些姓名筆劃「2022下半年即將翻身」

人生在世，沒有辦法永遠一帆風順，得意時需謙遜，失意時應蓄力。不如意時，最好能學會先蹲後跳的做法，方可等待時機成熟尋求突破。即將邁入2022年下半年之際，科技紫微網就來透過姓名筆劃，看看哪些命格能夠在遇到困難之後翻身？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。