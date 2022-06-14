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本週「血型+生肖」財運TOP5 屬虎這組合順心之餘要注意一事
忙碌工作討生活，為的就是希望有一天能賺大錢，過上舒服的日子。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖分析，選出五個本週財運最旺的組合。
第五名 B型+屬蛇
重新檢視自己理財狀況的好時機，例如比起價格昂貴的保單，不如謹慎評估，挑選適合自己的方案，或是好好整理名下的好幾個戶頭，並從中做出取捨。如此一來就能提升財運，而星期五更是旺盛，不妨能花點零頭試試手氣。
第四名 AB型+屬龍
適合在生活中來點小冒險，例如在買東西時，暫時別考慮已經習慣的牌子，而嘗試看看從沒用過的品牌，可以替財運加分。特別在星期四，會有來自上天的暗示，因此如果冒出什麼靈感，千萬別不當一回事。
第三名 O型+屬鼠
藉由著金錢觀改變的契機，財運也會一口氣暴漲。試著去和一些價值觀不同的人深入談話，以及透過閱讀來拓展視野，將有機會一口氣獲取意想不到的情報。星期四和星期五是黃道吉日，大型購物可以挑在這兩天。
第二名 A型+屬雞
雖然平時並不是特別拚命的類型，不過唯有在這一週，最好盡可能去努力賺錢，從事副業或兼職也是一種作法。現在累積的份，未來都會獲得讓人滿意的回報。週末是買東西的好時機，即使沒有特別的購物想法，也很推薦去逛街看看，很有機會就這樣挖到寶。
第一名 AB型+屬虎
運勢滿點的一週，例如想要很久的東西，卻意外碰上有人願意無償轉讓等等。因為一切順利的關係，心情上也會十分暢快，不過也不要因為沖昏頭，結果做出豪賭般的事情。按照原先的步調，享受這一週的好心情即可。
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