小孟塔羅：測！端午之後投資什麼會包中（包粽）？

端午節在各地有各種傳統別稱，包括「端陽節」、「重五」、「龍舟節」、「龍船節」、「雙五節」、「肉粽節」等等。最初是夏季驅離瘟神和祭龍的節日，後來紀念戰國時代楚國詩人屈原，他在五月初五這天投汨羅江自殺殉國，有些說法則是與吳國大夫伍子胥有關。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，端午之後投資什麼會(包粽)包中？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Yousef Bushehri(The Architect’s Tarot)

A：投資感情。(魔術師正位)

牌面有四道門通往到不同方向，一人在十字路口思索往何處。

A：投資感情。(魔術師正位)

這張牌表示在感情中仍是單身的人，端午過後很適合擦亮眼鏡用心擇偶。儘管在感情的世界裡選擇比努力更加重要，但你仍需幫助自己的交友圈擴大，直至辨視出那個對的人的付出為止。也就是說做你範圍內能做的所有努力吧！小孟老師在此提醒你，對的人也可能近在咫尺，記得要打開心胸並用多種角度去認識人。

B：投資自己。(星星牌正位)

牌面的天空閃耀一顆大八角星，河水流淌到懸崖形成了瀑布。

B：投資自己。(星星牌正位)

這張牌表示想讓自己變得更好的人，端午過後很適合好好實踐你的計劃。有的人可能因為之前身體的不適，而想把作息調整好、從飲食做起、保健補充品。有的人可能是想要從外在提升魅力，也許是想矯正牙齒、從醫美下手、健身房運動等等。小孟老師在此提醒你，想得愈多只會讓你綁手綁腳，付諸行動邊做邊調整才是對！

C：投資學習。(愚人牌正位)

牌面上的人拿著筆在紙上繪製，桌子擺放了各式各樣的工具。

C：投資學習。(愚人牌正位)

這張牌表示覺得專業能力不足的你，端午過後很適合開始你的培訓課程。也許你一直有明確想提升的能力，但礙於各種因素導致你沒有達到目標。也可能仍在思索如何能提升自己，而在各種方向不斷的搜尋與確認。小孟老師在此提醒你，現在除了實體課程更有線上教學，可以讓你在學習的道路上有更多選擇。

D：投資偏財。(戰車牌正位)

牌面的一艘帆船飄浮在半空中，船隻的部份纜繩仍浸在水裡。

D：投資偏財。(戰車牌正位)

這張牌表示想要增加額外進帳的人，端午過後很適合潛心研究然後實踐。因為想賺錢就不能純憑運氣去賭，而是從自身或他人經驗的積累。因此，在你有限的金錢與資源前題下，找到適合及能把握的投資標的物非常重要。小孟老師在此提醒你，多看理財雜誌和向人請教，從中吸收並轉化成自己能實踐的方法。

E：投資人際。(隱者牌正位)

牌面壯觀的岩石地貌有一山洞，有人在靠近海水處提著燈籠。

E：投資人際。(隱者牌正位)

這張牌表示貴人其實是可以創造的，端午過後很適合好好經營人際關係。首先，你要清楚環境中掌握權力的人是誰，無論此人的行事作風你是否喜歡，最重要的是了解對方並投其所好，畢竟很多時候有關係方能事半功倍。小孟老師在此提醒你，與對方交好的人套近乎步步滲透，配合說話的藝術關係便能快速拉近。

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