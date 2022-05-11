我們與罪的距離 其實比你想像的還要近

“ 人生三問 – 如何知道我的工作生涯可以成功、快樂 ? – 如何知道我與配偶、兒女及與朋友的關係可以成為快樂的泉源 ? – 如何知道我這一生會堅守原則，以免除牢獄之災 ? ~ 克雷頓‧克里斯汀生（Clayton M. Christensen）”

“ 通往地獄的路是平坦的 - 這條路沒有什麼坡度、路面軟軟的、沒有急轉彎、沒有里程指標，也沒有路標。只要你踏上這條路，保證可以順利抵達目的地。 ~ C.S. Lewis ”

朋友拿了一張命盤請我幫忙看一下。

「是你的部屬嗎?」、「當事人管錢嗎?」看完命盤，我問了兩個問題，但朋友並沒有直接回答。

有時候，沒有回答就是一種回答。

「他可能會惹上金錢是非，要留意!」我簡單地做了結論。

朋友嘆了一口氣，搖了搖頭。

朋友是大公司的採購部門主管，當事人是他一手栽培的愛將。但是最近他察覺當事人和供應廠商往來密切，一查之下果然事有蹊蹺。

由於事涉公司的管理與商譽，朋友也只能點到為止。

朋友非常好奇我是怎麼看出來的；不過這個問題有點像是你去問魔術師: 「這個魔術到底是怎麼變出來的?」

但是命理並不是魔術。

當事人的格局具有「奸商」的特質，也可以說是做生意的好手，大限也有「財源廣進」的現象；但是「財源廣進」又與一堆煞星、化忌在一起。

作為大公司裡的小職員，又不是負責賺錢的業務，既要滿足生意人的精明，又要滿足財源廣進，作法自然不難想像。

「這算是宿命嗎?」朋友繼續問道。

牢獄之災的前奏曲?

在命理的理論中，的確有「官司是非」的組合，落在命宮、身宮，或是行運時遇上這些組合，就容易有「興訟」(打官司)的現象。

廉貞又稱為「囚星」，代表廉貞有畫地自限、容易惹上官司是非的雙重含意。原因來自於個性精明詭譎的廉貞，行事風格常遊走在法律與道德的邊緣，一旦遇上代表是非的「化忌」(廉貞化忌)，惹上官司是非的機率就相對地提高。

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天府則是十四主星中極少數不怕與煞星同宮的星曜，身旁的煞星甚至於會激發天府的鬥志，改善它懶洋洋、漫不經心、大而化之的習性。

但是這種改善，背後真正的原因是煞星大幅地破壞了天府的安全感，讓它必須用大量的財富來填補空虛與匱乏感。這種對財富超量的需求，讓天府加煞星成為「奸商」的候選人，甚至鋌而走險、觸犯法條，兌現官司是非。

又稱為「暗星」的巨門，本就是容易招惹口舌是非的星曜，遇上化忌之後，說錯話、出口傷人的機率升高，更容易兌現言多必失。

而代表各種不同武器的煞星，與巨門同宮之後，更讓它如虎添翼，有了盡情揮灑的空間。但是你需要空間，別人也需要空間；既然打不過你，只好求助於法律，讓法律爭取他們所需要的空間。

在實際的案例中，某個身宮是天機巨門的客戶，在進入天機巨門大限之後，頻頻進出法院，應付不同的提告。仔細分析，「得理不饒人」和「見樹不見林」是兩大主因。

天機雖然聰明，但是也代表計較，加上巨門的心思細膩、觀察力入微，很容易自認高人一等，就把身旁的人當作「低等生物」。自己有理時固然要據理力爭，遇到理虧時也要絞盡腦汁搞出一些歪理，否則怎麼對得起自己聰明的腦袋?

再加上天機巨門精於纏鬥的個性，你來我往的攻防雖然耗費心力，但也容易在其中得到近身搏鬥的滿足感。無法綜觀全局、「見樹不見林」的盲點，往往才是人生困境的源頭。

雖說廉貞、天府、巨門各自有些特質，在遇上化忌或煞星之後，引發官司是非的機率就會升高。但是如果說兌現「官司是非」，就一定會身陷囹圄，就未免誇大其辭或是錯把馮京當馬涼。

畢竟「官司是非」是一個蠻中性的說法，因為在官司是非中自己可能是被告，也可能是提告者。就算自己是敗訴的一方，有時只是金錢的損失或賠償，並不見得會有「牢獄之災」。

但是「官司是非」的確是牢獄之災的前奏曲，身陷囹圄與否的差異往往在於這個「官司是非」到底有多嚴重。

地獄的路是人走出來的?

除了少數特例之外，牢獄之災通常和某些特定行為有關 - 成癮、貪財、情感。而這些特定行為在命盤中都是有跡可循，甚至有機會可以提前預防。

成癮

成癮的現象大致又可以分成生理上的成癮與精神上的成癮。

生理上的成癮通常就和使用酒精、藥物、毒品脫離不了關係。

在命理的理論中，天同巨門、天機巨門的組合最容易有成癮問題；固然這些組合出現在命宮、身宮或是疾厄宮容易兌現，有時在子、午位的天機或巨門，在辰、戌位的巨門或天同也會兌現。

仔細觀察就不難發現這些組合的共同點 - 巨門。巨門本就有自我封閉、負面思考、心事暗藏的傾向，如果心理素質或意志力不夠強、定力不夠，在遭受挫折或是情緒不穩定時，很容易以借助外力的方式來紓解壓力。

而以上這些組合在遭逢化忌、煞星干擾時，更容易雪上加霜、飲鴆止渴。

在實際的案例中，天同巨門的坐命者因為工作壓力大、情緒不穩定，必須長期服用藥物來緩解；天機巨門的坐命者，必須藉由酒精來舒緩它的焦慮與不安。

甚至有些其他星曜組合的坐命者，在進入這些由天同、巨門、天機所組成的十年大限時，人生的際遇並不平順，也分別有吸食毒品的現象。

精神上的成癮，最明顯的就屬賭博了!

而賭博通常與天機、天梁，脫離不了干係；除了命、身宮有天機或天梁，或是命宮三方四正有天機、天梁，就會提高這種傾向之外，天機或天梁有了四化來助威時，「博一把」的慾望就更為強烈了。

如果有機會和賭徒們聊聊，不難發現「嗜賭」背後的動機和我們想像的並不相同。

與其它大部分的主星相比，天機和天梁的物質慾望並不高，「嗜賭」的動機真的是賭贏之後的彩金嗎?

天機和天梁都是屬於思考力大於行動力的星曜，如果要用一種客觀又較不帶侵略性的方式來昭告天下 - 我比大部分的人聰明、我比大部分的人厲害，「賭博」的確是一個適合的方式。

我和你賭而我贏了，就代表我比你聰明；我和一群人賭而我贏了，就代表我比這一群人聰明；我和大盤賭而我贏了，就代表我比大部分的人聰明。

對於有金錢需求的天機或天梁來說，行動力比思考力弱，賺取需要「出勞力」的金錢，就不會是他們的首選。善用自己的思考力來賺取金錢(白話文叫做「不勞而獲」，不需要勞動就可以獲得)，其實才是符合他們的思考邏輯及選項。

「成癮」所產生的嚴重問題就是無法擺脫，當無法擺脫自己對它們的需求之後，就會耗盡自己所有的資源來換取需求的滿足。

而「耗盡自己所有的資源」，通常意味著生命中已無法容納其他的人事物，觀念上的偏差加上行為的失序，只好用偷、拐、搶、騙的方式來維持自己所需要的資源。

貪財

既然廉貞和天府分別成為容易有官司是非的候選人，那麼兩顆星同宮會增加惹上官司的機率嗎?

從實際的案例上來看，如果廉貞天府和煞星、化忌同宮，在心態與價值觀就容易有偏差，兌現易犯官司的機率自然就會增加。

而廉貞和天府同宮，在整張命盤上就會形成某種特殊的結構，讓「貪財而惹官司」這件事有了更細膩的脈絡。

當廉貞與天府同宮，命盤中的武曲就會和天相同宮；當廉貞天府所在的宮位是命宮，武曲天相所在的宮位便是官祿宮。

如果坐命者的命宮是廉貞天府，身宮是武曲天相，那麼就會同時兌現「府相一命一身，衣食無虞」與「財與囚仇」兩種格局；坐命者就會有一種曲折的人生路徑來同時兌現這兩種格局。

換個角度來看，坐命者也可能是因為想要有「衣食無虞」的一生，而逐步走向「財與囚仇」之路。

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廉貞與天府的組合，可以是一種人際桃花，也可以是一種「無中生有」的慧黠，善用身旁的資源來創造機會。

但是「無中生有」可以是魔術，也可以是一種權術；但是如果廉貞天府和煞星、化忌同宮，讓這個組合發展成為一種騙術，自然就會引發「財與囚仇」的連鎖反應。

武曲和天府對財富累積的目標往往是一致的，為了達成目標，詭譎的廉貞就會將腦筋動到天相的身上，而天相所代表的意象就是「信用」、「授權」。拿自己的信用與授權去換取更多的財富，往往就成了犯罪的源頭。

在實際的案例中，就算不是廉貞天府的坐命者，在行運的過程中行經廉貞天府所在的大限，再加上煞星、化忌來助陣，往往也難逃官司是非，甚至是身陷囹圄的魔咒。

而這個魔咒往往是來自己的心魔!

情感

最能詮釋感情中的是非紛擾，就屬命理中多如繁星的桃花格局了。

感情的事固然是複雜加紛擾，畢竟多數仍屬於私人領域的議題；如果要搞到有牢獄之災，自然就不是「桃花」兩字可以輕輕帶過。

如果從「化忌」代表是非的角度來看，貪狼化忌或是廉貞化忌的確可以代表因為感情或桃花而惹上是非。

而命理的理論當中，的確有「犯刑桃花」的格局；除了上述的貪狼化忌或是廉貞化忌之外，再加上具體代表官司的官符、天刑，「犯刑」的條件便一一到位。

煞星與貪狼或是廉貞的組合，則是另一個指標。

貪狼與擎羊、貪狼與陀羅同宮，又稱為「風流彩杖」，聽起頗有意境、一副色彩繽紛的模樣，連帶地讓風流也跟著有氣質了。

但事實上，「彩杖」只是一個美化字面的用法，真正的意思是「杖刑」，也就是宮鬥劇當中常提到的「拉出去打X十大板」。

當幾十大板打在屁股上，絕對不會是一件浪漫的事；也意味著「風流彩杖」代表「因為風流的是非而遭受處罰或受到傷害」。

處罰或傷害的範圍頗為廣泛，舉凡身體遭傷、健康受損、金錢、名譽的損失都有可能，官司犯刑、鋃鐺入獄自然也在範圍之內。

廉貞化忌又稱為「情鎖」，通常代表感情受到挫折、想愛卻愛不到或被拒絕。

當廉貞化忌又與火星或鈴星同宮，則構成因感情受挫而引發負面思維；「我得不到的，別人也別想得到!」正是這種思維的極端表現。而同歸於盡、玉石俱焚則是由思維轉為行動的可能結果。

「情鎖」不但鎖住了別人，也鎖住了自己。

※

「這算是宿命嗎?」

「是非麻煩」是一種現象，但是並不必然成為通往地獄的通行證。

人們在遇到需求、麻煩、困擾時，傾向找一個便宜行事、自欺欺人的解決方式，才是讓是非麻煩演變成失控的主因。

「精明是一種天賦，而正直是一種選擇。」我借用貝佐斯的句型，回答了朋友的問題。

選擇全在你自己的手上，別把自己的錯都歸咎於宿命!

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