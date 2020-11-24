你的人生就像一支冰淇淋，頂多兩球 – 談談命宮和身宮的關係

人生就像一盒巧克力，你永遠也不會知道你將拿到什麼 ! Life was a box of chocolates，you never know what you’re gonna get ! ~ 阿甘的媽媽 ‧ 阿甘正傳

人生就像一支冰淇淋，頂多兩球 ! Life was ice cream in a cone，two scoops at most ! ~ 普羅米修士 ‧ 沒有辦公室的人生策略長

身宮就像是一個寄人籬下的房客，總是和別人一起共用資源。也像是家中有明星的家庭成員，當別人要介紹自己時，總是要再補充一句 – 「這是XXX的哥哥」 或是 「這是○○○的女兒」，無法很精準、明確地說明自己到底是誰。

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再加上所有命理中的話語權，幾乎都被本命十二宮長期把持，身宮的影響力以及重要性就常常被若有似無、似是而非的描述給掩蓋。因此許多不明就裡的人，看到身宮就跳過，似乎也沒有什麼窒礙難解之處。

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你喜歡哪一種? 香草還是巧克力加杏仁?

如果嫌紫微斗數中的單星或是雙星組合很複雜、不好懂，那麼把它們想像成冰淇淋的口味，應該就會豁然開朗了。

冰淇淋的主要原料是奶油、牛奶、糖、蛋黃，加入其他的原料之後(例如香草、巧克力、抹茶)，就產生了各種不同風味的冰淇淋。雪酪(Sorbet)則是以各種水果的果肉及果泥所製成。

有些冰淇淋的口味是基本款，也可以說是廣受一般人所接受，例如香草、草莓、芒果、巧克力、咖啡、抹茶。

但是人們總是喜歡追求變化，於是在這些基本款的冰淇淋中加入其他的原料，就成了口味繽紛的冰淇淋；例如香草加櫻桃、草莓加莓果、巧克力加杏仁等。如果將這些原料加以分類，大概就是:

堅果類: 杏仁、核桃、夏威夷果、開心果、榛果、胡桃

水果類: 芒果、櫻桃、藍莓、黑醋栗、覆盆子、杏桃、檸檬、哈密瓜

酒類: 威士忌、白蘭地、蘭姆酒、黑啤酒、杏仁甜酒(Amaretto)

因此，這些製作冰淇淋的每一種原料，就可以視為紫微斗數十四主星中的一顆主星；不同的主星有其特質，一如不同的原料製成不同風味的冰淇淋(或是雪酪)。

有些主星(紫微、武曲、廉貞、太陽、天機、天同)就像是製成基本款冰淇淋的原料(香草、草莓、芒果、巧克力、咖啡、抹茶)；其他的主星則像是堅果、水果、酒類的原料，與基本款的原料一起搭配，形成混合風味的冰淇淋(或是雪酪)。

譬如說: 紫微(巧克力)可以加上天相(夏威夷果)做成夏威夷果巧克力冰淇淋；武曲(抹茶)也可以加上天相(夏威夷果)做成夏威夷果抹茶冰淇淋。雖然都有夏威夷果，但是這兩種冰淇淋的風味還是不同。

當然，這些原料的組合還是有些性質上的區分: 巧克力通常會和堅果或是酒類搭配，就像紫微、武曲、廉貞必定和其他陽性主星搭配；草莓、芒果則常和其他水果搭配，一如太陽、天機、天同必定和其他陰性主星搭配。

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一般來說，以水果作為原料(或是口味)的冰淇淋被接受的程度較高，也可以說是老少咸宜。但是，如果是以酒類製成的冰淇淋，一般人的接受度就不高了，至少不會像是水果類的冰淇淋那麼討喜。從某個角度來看，這些酒類原料比較像七殺、破軍、貪狼，個性強烈、辛辣嗆人。

人生就像一支冰淇淋，頂多兩球

你的人生到底能嚐到幾球冰淇淋，就要看命身宮的搭配與組合了。

如果是命身同宮，那麼就只能嚐到一球冰淇淋。也意味著坐命者較主觀，思想、特質、行為模式皆以命宮的主星為主。

如果命宮中只有一顆主星，思想、個性較單一或單純，一如單一口味的冰淇淋，無論吃幾口都是同一種味道。

如果命宮中有兩顆主星，個性及思想就會同時受到兩顆主星的影響。至於受哪一顆主星的影響較多，就要看實際的組合以及所在的宮位而定。一如混合風味的冰淇淋中，還是有一種口味比較突出，主導整球冰淇淋的風味。

雖然是混合風味的冰淇淋，一次可以嚐到兩種不同的口味；但是受到命身同宮的影響，也只有這球冰淇淋可嚐。

人生中只有一球冰淇淋，到底幸或不幸，就要看當事者的心態了。喜歡這種風味的人，甘之如飴，天天吃也不會膩。不喜歡的人則可能怨天尤人，在吃與不吃之間矛盾糾結。

如果命宮和身宮並不相同，那麼人生就會嚐到兩球冰淇淋。

但是這兩球冰淇淋並不是在坐命者一出生之後就立刻可以嚐到。通常是在第一球冰淇淋(命宮)吃到剩下一半(或是接近一半)時，第二球冰淇淋(身宮)才會出現，而且份量和當時第一球剩下的份量差不多。之後，這兩球冰淇淋就陪伴坐命者，直到他(她)將整隻冰淇淋吃完。

那麼，這兩球冰淇淋的滋味如何?

它們有可能是兩種單一的口味所組合而成，例如香草(太陽)和黑醋栗(太陰)。代表命身宮的兩球冰淇淋混合之後，嚐起來的滋味就與原本混合風味的香草黑醋栗冰淇淋(日月同宮)非常地類似。

它們也有可能是三種混合不同的風味，例如巧克力(紫微)和咖啡核桃(廉貞天府)。代表命身宮的兩球冰淇淋混合之後，嚐起來的滋味就可能帶有巧克力核桃(紫微天府)的風味了，但是原本咖啡核桃(廉貞天府)的風味並不會因此而消失。

最複雜的當屬命身宮都是雙星組合的混搭了，例如夏威夷果巧克力(紫微天相)和抹茶核桃(武曲天府)。代表命身宮的兩球冰淇淋混合之後，嚐起來的滋味就可能帶有抹茶夏威夷果(武曲天相)及巧克力核桃(紫微天府)的風味，但是原本夏威夷果巧克力(紫微天相)和抹茶核桃(武曲天府)的風味並不會因此而消失。

當冰淇淋的口味愈複雜，也代表坐命者個性的複雜度也隨之提高。說得好聽叫做有彈性，個性多元；說得難聽就是複雜難搞，從旁人的角度來看就是行事與思考沒有明顯的脈絡。一如多種風味的冰淇淋，雖然讓人嚐遍各種不同的滋味，但是卻有缺少主軸的缺點。

當命宮無主星時，雖然在某些狀況下，可以借用對宮的主星組合來詮釋坐命者的人格特質；但畢竟是採借用的方式，命宮這球冰淇淋的風味，就不似原本的口味那麼地濃烈。當身宮的這球冰淇淋出現時，兩者混合之下，身宮這球冰淇淋的口味就會被凸顯，而主導整支冰淇淋的風味。

有些學派認為: 寧可命宮是殺破狼的組合，而不要身宮是殺破狼的組合。這種觀點的主要理由是: 殺破狼的組合本身就帶有奔波辛勞、易變、運勢容易暴起暴落的特質。身宮是殺破狼的組合，也代表人生的下半輩子容易有這種辛勞、易變、運勢變化大的情形。

這種觀點不能說是偏見，畢竟古人的壽命大約在五十多歲(頂多六十)就結束了(否則就不會有「人生七十古來稀」的說法了)。人生的下半輩子辛勞、易變，與古人重安享、穩定的價值觀相違背，當然也就不討喜了!

雖然酒類冰淇淋的酒精含量頗低，但從人生的兩球冰淇淋來看，酒類的口味畢竟較為特殊，不是那麼容易入口與順口；至於是否令人回味無窮，或是無福消受，就看坐命者的人生態度與人生智慧了!

「平淡就是一種幸福」與「人生就是要轟轟烈烈、多采多姿」本就是兩種截然不同的人生觀。沒有絕對的對錯與好壞，只有適合與不適合。

滋味如何? 只有你自己知道

雖然命理中的格局大多以命宮(或身宮)的組合作為主要依據，但仍有一些特殊的格局是以「命宮加身宮」的組合作為依據。

「府相一命一身，衣食無虞」是指命宮及身宮有天府及天相(命宮有天府且身宮有天相，或是命宮有天相且身宮有天府都算成立)的人，一輩子不愁吃穿。天府和天相本就是衣食之星，不愁吃穿也可以說是天府、天相所努力的人生目標。

「財與囚仇」則是指廉貞與武曲分處於命身宮(命宮有廉貞且身宮有武曲，或是命宮有武曲且身宮有廉貞都算成立)，代表坐命者一生容易為追求金錢財富而招惹麻煩與是非。而麻煩與是非則含括人生的各種面向: 與人起爭執、糾紛，或是犯刑、惹上官司是非，甚至為了追求財富以致失去健康。

相信絕大部分的人都期望自己能兌現「府相衣食無虞」的格局，而不要陷入「財與囚仇」的困境。

但是對於「命宮廉貞天府，身宮武曲天相」的人(「命宮武曲天相，身宮廉貞天府」也算成立)，卻要同時面對「衣食無虞」以及「因財惹是非」的結果。

有人因為追求財富而犯刑，衣食無缺，但卻失去了某些自由(如果鋃鐺入獄，還需要為衣食煩憂嗎?)；有人則因為追求財富而失去健康，雖然衣食無缺，但卻失去了某些自由(飲食、自主活動的自由)。

與其說是命運之神巧妙地詮釋命理中的不同格局，倒不如說是坐命者的價值觀與心態造成這兩種格局同時兌現。

你的人生就像一支冰淇淋，滋味如何呢?

只有你自己知道!

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