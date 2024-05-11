快訊

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

台中136線離奇車禍！ 少年借車自騎摔山溝送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下午1時16分花蓮縣近海規模4.9地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第385號顯著有感地震報告，今天下午1時16分，在花蓮縣政府南方12.5公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 2級、台中市地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、宜蘭縣地區最大震度 1級、台東縣地區最大震度 1級、嘉義縣地區最大震度 1級、桃園市地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級、彰化縣地區最大震度 1級、嘉義市地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級、台南市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級。

0403花蓮地震後餘震頻繁，截至今天上午10時5分，主震加上有感餘震，累計總數1408起地震。

0403花蓮地震後餘震頻繁，截至今天上午10時5分，主震加上有感餘震，累計總數1408起地震。圖／中央氣象署提供
0403花蓮地震後餘震頻繁，截至今天上午10時5分，主震加上有感餘震，累計總數1408起地震。圖／中央氣象署提供
0403花蓮地震後餘震頻繁，截至今天上午10時5分，主震加上有感餘震，累計總數1408起地震。圖／中央氣象署提供
0403花蓮地震後餘震頻繁，截至今天上午10時5分，主震加上有感餘震，累計總數1408起地震。圖／中央氣象署提供

地震 氣象署 花蓮

延伸閱讀

花東共好 台東觀光業訪花蓮喊話中央振興補助同步上路

台北希望廣場擴大舉辦「花蓮週」 挺農友度地震難關

洛杉磯台僑團體募得285萬元 捐助花蓮地震

獨／強震修復期漫長！花蓮老宅冰店「心地日常」突熄燈 粉絲不捨

相關新聞

機車駕訓補助地方競相加碼！中市府下半年跟進

機車死傷事故多，交通部補助參加機車駕訓班，考到駕照後補助1300元，六都除台中市外競相加碼，就連彰化、南投也加碼500元...

健保點值保障這些「救命」科別先行 台大院長：不做恐動搖國本

全民健保獲得民眾高度肯定，同時卻導致醫護血汗，年輕醫師不願投入重點科別等問題，朝野立委日前提出健保法修正案，盼保障健保點...

晴朗恐飆逾36度高溫！母親節變天 明晚到下周一晨雨勢最劇烈

把握今天好天氣，明天母親節的天氣即將轉變。中央氣象署預報員葉致均表示，明後兩天鋒面通過影響，各地降雨情況比較明顯，中部以...

健保總額制何去何從？台大院長提解方：別讓醫療體系苦撐

全民健保制度即將邁入30年，隨人口老化、新藥發展等原因，總額制度面臨挑戰，各界傳出廢除總額制聲音，健保未來何去何從備受考...

一到母親節就失眠 高雄33歲女主管診斷「康乃馨身心症候群」

高雄一名33歲陳姓女主管，4歲時因父母失和，與母親分離，她自幼缺乏母愛，每逢母親節前夕就感到恐慌、不快樂、頭痛、失眠，甚...

30獼猴大軍偷頂級水蜜桃 果農嘆：忙了一年損失九成

高雄的那瑪夏水蜜桃目前正在採收，但因為野生獼猴會侵入果園偷吃水蜜桃，讓農民繃緊神經不敢大意，有時一來就30隻如大軍壓境，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。