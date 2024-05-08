520對陸觀光將釋善意？蕭博仁：沒回應業者不排除抗議

大陸宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，但我國組團赴陸禁團令至今未解，業者盼520新政府上任能有正面回應。台灣觀光產業論壇今邀集產業界共同討論重振產業榮景，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁會中表示，總統府秘書長林佳龍近日向他透露，新政府「5月20日將釋出很大善意」，若沒有善意回應，業者6月1日會去抗議。

蕭博仁指出，解除組團赴陸禁團令議題已經存在已久，旅遊業先前發起連署，更不排除5月20日上街抗議，這個選項從來沒有改過，有些人擔心選在5月20日總統就職日抗議，對國家形象傷害很大，因此暫時改以連署方式，目前有8000多名從業人員連署。

蕭博仁透露，業界不斷關心6月能否順利解禁，他近日跟總統府秘書長林佳龍通過電話，林說5月20日會釋出很大善意。相信只要台灣有善意回應，大陸要開就沒問題，若5月20日新政府沒有善意回應，6月1日後業者還是會去抗議。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿認為，旅行業組團赴陸從來就不是交換陸客來台的籌碼，不管是陸客來台，還是台灣組團赴陸，都是完全不同性質，出境跟入境旅遊應建立在善意跟需求的基礎。無論大陸開放窗口大還是小，「勿以善小而不為」，善意再小還是一個市場，呼籲政府解除組團赴陸禁團令。

台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍也說，目前兩岸僵局卡在對等問題，但過去兩岸交流就都不是對等的，不該一直糾結在對等上，政府可以想辦法先將專業交流回到疫情前常態化，讓旅行業先從考察團、會展業務著手；觀光署在北京、上海辦事處也可以邀請業者來採線。

中華民國觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田表示，目前台灣觀光旅館有2萬7千多間房間，疫情前住房率約67.3%，去年掉到60.76%。全世界在蓬勃發展的同時，唯有台灣在後退，其中原先應急速上升的陸客，卻從200多萬人次掉到20多萬人次，觀光不該有意識形態，唯有交流才能確保安全。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋指出，大陸全年出境人次突破1億人次，已回到疫情前水準，但現在兩岸交流停滯更降到冰點，儘管維護尊嚴、維持主權是必要的，但換個方式想，美中地緣政治衝突更多，甚至增加貿易壁壘，在觀光上卻沒有加以限制，若加速開放兩岸交流，對帶動入境市場會很有幫助。

許峻瑋也針對行銷鄰近旅客來源國提出建議，其中，日本旅客對於台灣熟悉，但近年因匯率降低日人出國意願，建議可提供針對性獎勵措施增加日人來台意願。韓國部分，其每年出境人數占總人口近60%，在是亞太地區名列前茅，但來台卻面臨觀光不夠友善，如韓語翻譯、導遊短缺等問題，建議可針對這些改善。

他也說，從東南亞可看到，放寬簽證絕對能刺激帶動入境人數，台灣目前雖然有「觀宏專案」，但申請需要7個工作天，希望能再縮短辦理期程。