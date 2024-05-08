台鐵老砸道車燒毀 同齡車停駛

台鐵豐原至后里間前天深夜一輛行駛中大型砸道車發生引擎起火意外，火勢波及東、西線上方電車線。據了解，該型砸道車已使用卅一年，砸道車輛老舊也引發公安疑慮。

台鐵公司表示，現仍有十四輛砸道車可使用，不影響軌道養護作業，另已採購廿七輛新的大、中砸道車，明年底陸續交車；客車部分，今年也將完成七十一輛交車。

台鐵豐原到后里西正線路段前天深夜十一時廿四分，一輛工程用大型砸道車行駛中引擎起火燃燒，波及東、西線上方電車線，所幸無人員傷亡，昨清晨搶通東正線，午後也搶通西正線。

台鐵公司說明，此次燒毀砸道車已使用達卅一年，均有依規定辦理各級檢修、引擎保養作業，事故原因由運安處派員調查中。

目前同型同齡車款還有三輛，已暫時停駛進行檢查，確保安全再使用。