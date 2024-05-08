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台鐵老砸道車燒毀 同齡車停駛

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台鐵豐原到后里路段前天深夜大型砸道車引擎起火，駕駛與隨車員平安下車，台鐵在昨天下午1時搶通雙向軌道。圖／民眾提供
台鐵豐原到后里路段前天深夜大型砸道車引擎起火，駕駛與隨車員平安下車，台鐵在昨天下午1時搶通雙向軌道。圖／民眾提供

台鐵豐原后里間前天深夜一輛行駛中大型砸道車發生引擎起火意外，火勢波及東、西線上方電車線。據了解，該型砸道車已使用卅一年，砸道車輛老舊也引發公安疑慮。

台鐵公司表示，現仍有十四輛砸道車可使用，不影響軌道養護作業，另已採購廿七輛新的大、中砸道車，明年底陸續交車；客車部分，今年也將完成七十一輛交車。

台鐵豐原到后里西正線路段前天深夜十一時廿四分，一輛工程用大型砸道車行駛中引擎起火燃燒，波及東、西線上方電車線，所幸無人員傷亡，昨清晨搶通東正線，午後也搶通西正線。

台鐵公司說明，此次燒毀砸道車已使用達卅一年，均有依規定辦理各級檢修、引擎保養作業，事故原因由運安處派員調查中。

目前同型同齡車款還有三輛，已暫時停駛進行檢查，確保安全再使用。

台鐵 后里 豐原

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