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少女愛吃「兩款食物」14歲罹糖尿病 母自責哭喊：我害了她一生

香港01／ 布萊恩
1名14歲女中學生求醫揭發患上「第二型糖尿病」，原來是常吃2款食物出事。示意圖／Ingimage
1名14歲女中學生求醫揭發患上「第二型糖尿病」，原來是常吃2款食物出事。示意圖／Ingimage

年輕也要注意飲食健康。1名14歲女中學生求醫揭發患上「第二型糖尿病」，原來是常吃2款食物出事。母親得知糖尿病成因後相當自責，在醫生面前哭喊是她「害了女兒一輩子」。

飲食要注意均衡。營養師高敏敏在節目《醫師好辣》分享病例，在代謝營養科門診時，有1位母親帶着14歲女兒求醫，檢查發現女兒患上「第二型糖尿病」，且「糖化血色素」高達12%到13%，比正常4至5.6%高一倍，需要用藥物治療。

追問下發現，原來是女兒常吃2款食物所致。母親透露，女兒沒有訂購學校提供的營養午餐，而在便利店買麵包吃，「有時候會多買兩個，下午包包還會再塞1個」；到放學時，她會買3個車輪餅給當女兒點心，待父親下班再一家人外出晚餐。至於早餐，由於她要上班，會在早餐店買外賣。

高敏敏指出，女兒這樣飲食「精緻糖含量是吃蠻高的」，可是長時間都沒有人注意，最終患上糖尿病。母親得悉原因非常自責，哭喊「是不是我害了她（女兒）的一輩子」，女兒則默默低頭不語，令高敏敏感嘆「彷彿媽媽的哭聲，讓她（女兒）覺得自己犯下了大錯」。

高敏敏引述衛生福利部表示，每天精緻糖攝入量只能佔總熱量10%，最好低至5%。高敏敏以正常女生每天攝取1500卡路里為例，指精緻糖攝入量只能佔150卡路里，即4至8顆方糖，提醒「1杯含糖手搖就可能超過了」。

糖尿病8症狀要留神

根據香港醫院管理局「智友站」網頁，全球約有超過4.2億人口為糖尿病（Diabetes Mellitus）患者，香港則約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，即每10名港人便有1名糖尿病患者，且數目正急劇上升。

「智友站」表示，部份糖尿病者患病初期或會出現8種症狀，必須留意：

1）經常口渴

2）小便頻密

3）感到飢餓

4）體重下降

5）容易疲倦

6）視力模糊

7）傷口不易癒合

8）皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢情況

不過「智友站」提醒，部份患者可能沒有上述徵狀，建議定期檢查身體，避免延誤醫治。

延伸閱讀：

糖尿病｜飲咖啡能預防糖尿病？ 一文了解咖啡因功效、建議攝取量

糖尿病｜瘦人不會患糖尿？患者須完全戒甜食？拆解糖尿病5大迷思

文章授權轉載自《香港01》

營養師 糖尿病

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