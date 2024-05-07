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故宮南院庫房有清潔人員闖入 院長蕭宗煌將坐鎮檢討

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
故宮院長蕭宗煌。記者林俊良／攝影
故宮院長蕭宗煌。記者林俊良／攝影

國民黨立委黃健豪今稱接獲民眾檢舉，故宮南院庫房疑遭清潔人員闖入。對此，故宮南院今晚發出回應說明，去年庫房修繕、新置角鋼層架，未存放文物在內，委由合約廠商清潔，但廠商臨時替換2名人員未報，院長蕭宗煌下周將到南院召開檢討會議，杜絕類似事件發生。

故宮南院表示，去年南院處庫房修繕及新置角鋼層架完成，當時庫房並未存放任何文物，依規定程序陳報首長同意，委外由合約廠商清潔，承辦人員分別在2月15日及6月9日，帶合約廠商10名清潔人員入庫，進行各約1周清潔工作。

故宮南院指出，今年3月25日南院處內部稽核比對，發現廠商抽換2名清潔人員，不在原提報名單人員。經首長同年4月17日批核進行調查課責並提報考績會懲處，5月6日考績會審議，決議退回南院，重新檢討研提懲處名單。

故宮南院表示，廠商違規部分已在4月12日召開履約檢討會議依約計罰，並依政府採購法第101條暨其執行注意事項等規定進行後續程序，下周院長將親赴南院召開庫房作業流程檢討會議，務求徹底改善南院庫房管理，加強出入庫作業身分查核，杜絕類似情形再度發生。

故宮南院 文物 蕭宗煌

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