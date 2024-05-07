懶人包／通勤族有福了！TPASS總價450萬乘車金 抽獎資格、怎參加一次看

文／姜雅馨

你平常有使用TPASS搭車的習慣嗎？交通部公路局為了鼓勵大家多使用通勤月票搭乘大眾交通運輸工具，4月24日起至6月30日止，民眾只要曾加值購買任一生活圈TPASS者，就有機會抽到總價值450萬元乘車金。

TPASS網路好感度高！生活圈、通勤族、運量成熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「TPASS」近一年網路好感度，正面聲量為34755筆、負面聲量為20480筆，網路好感度（P／N值）為1.7，可見TPASS現階段在網路討論上擁有較高的好感度。

接著繼續從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「TPASS」近一年熱門關鍵字，可以發現基北、竹竹、竹苗、高屏、生活圈、通勤族、票價、加值機、悠遊卡、一卡通、票證、紀念卡、台鐵、臺鐵、桃捷、輕軌、國光、客運、公車、自行車、運具、閘門、通道、雙北、都會通、運量等字。

TPASS行政院通勤月票推出基北北桃、桃竹竹苗、竹竹苗、中彰投苗及南高屏等生活圈通勤族優惠票價，旅客只要前往台鐵車站、捷運站、輕軌站、客運場站等指定加值機，使用悠遊卡、一卡通等票證購買通勤月票，或是直接購買紀念卡加值，就能在30日內以月票價格搭乘台鐵、捷運、輕軌、國道客運、公車、自行車等運具。

雖然台鐵先前使用通勤月票必須使用專屬閘門，導致乘客走錯通道、滿滿通勤人潮因此大排長龍，不過值得一提的是，相比以往雙北地區推出1280元定期票，基北北桃1200元都會通定期票可以使用的地區更為廣泛，票價也更為實惠，只要每日搭乘大眾運輸費用超過40元，就可以直接選購通勤月票方案，基北北桃大眾運輸運量也跟著明顯增加。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

TPASS擴及全台19縣市！基北北桃生活圈使用人次奪冠

另據交通部公路局統計，TPASS行政院通勤月票目前已在19個縣市推行，截至今年4月30日為止，全國約有640.5萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案、約4.7億人次使用通勤月票搭乘各類運具。今年4月，全國約有67.1萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，包含基北北桃52.4萬人次、中彰投苗2.9萬人次、南高屏8.3萬人次、桃竹竹苗2.3萬人次、東部3縣市0.9萬人次及雲嘉嘉生活圈0.2萬人次。

此外，今年4月全國擁有近5055萬人次使用通勤月票搭乘各類運具，包含台鐵445.1萬人次、捷運（含輕軌）2372.3萬人次、公車1977.7萬人次及公共自行車、渡輪等其他運具259.8萬人次，其中基北北桃生活圈為各類運具使用人次最高地區，包含台鐵235萬人次、捷運（含輕軌）2062.1萬人次、公車1758.7萬人次及公共自行車、渡輪等其他運具177.5萬人次。

image source:示意圖／《網路溫度計DailyView》

快登錄抽獎！TPASS祭總價值450萬元乘車金

為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具、加入TPASS使用行列，交通部公路局也推出「TPASS慶週年 乘車金大放送」，最高可以抽中價值15000元的TPASS乘車金，還有超過1000個中獎機會。

TPASS慶週年 乘車金大放送

活動時間：2024/04/24～2024/06/30

抽獎時間：2024/07/16 15:30（抽獎完將於官網公告抽獎結果）

中獎查詢：2024/07/17

領獎時間：2024/08/30前，逾期未聯繫者視為自動放棄中獎資格

活動對象：2024年6月30日前曾加值購買全國任一種通勤月票方案使用，即可於活動網頁登錄報名參加。

活動辦法：前往公路局「TPASS慶週年 乘車金大放送」官方網站，點選活動登錄，詳細閱讀並且同意注意事項後，依序填寫姓名、手機號碼、手機驗證碼、票證公司（悠遊卡／一卡通／愛金卡／MeNGo）、卡號及圖形驗證碼，最後送出就能完成登錄動作。

活動獎項（每張電子票證卡、MeNGo會員帳號僅能獲獎一次）：

鐵粉獎（累積購買9次以上者）：TPASS乘車金15000元（150份）

熟客獎（累積購買5至8次者）：TPASS乘車金10000元（150份）

新客獎（累積購買1至4次者）：TPASS乘車金5000元（150份）

加碼獎（購買1次以上者）：

台北市政府

都會通紀念悠遊卡套組（20份）

都會通紀念悠遊卡（100份）

新北市政府

基北北桃1200都會通定期票一個月（YouBike2.0造型悠遊卡版）（10份）

桃園市政府

麥飯石不沾鍋平底四件組（1份）

二代充電腰掛風扇（3份）

電磁爐麥飯石燒烤盤（10份）

瑞士BASS百年工藝不鏽鋼廚刀組（19份）

COOLAIR ULTRA智能靜音風扇（3份）

不鏽鋼保溫瓶（5份）

可愛柴犬硅藻土地墊（3份）

GRATER MULTIFUNCTIONAL多功能切菜神器（10份）

旋轉調味料罐組合（2份）

除毛球清潔機（5份）

廚房濾水器附濾心（10份）

鍋寶麥飯石解凍煎盤（3份）

多功能切菜神器（多功能瀝水籃）（2份）

鍋寶不鏽鋼抗菌砧板（4份）

嘉義縣政府

便利商店商品兌換券（150元）（10份）

嘉義市政府

嘉義市市區公車全面電動化紀念悠遊卡套組（一套4張）（20份）

屏東縣政府

屏東縣TPASS月票紀念版儲值卡（一卡通）（200份）

屏東好行紀念組（含屏東旅行好時光杯（顏色隨機）及筆記本）（20份）

宜蘭縣政府

童玩節護照（10份）

台東縣政府

熱氣球嘉年華票組（含1張熱氣球自由飛票卷／6張熱氣球繫留票卷／10顆塑膠充氣球小球）（3份）

台鐵

鳴日號速PAY錶款（黑框黑面、玫瑰白金一對）（1份）

EMU3000（特仕車）保溫提袋（10份）

扇形車庫提袋（10份）

DR2800旅行收納四件組（10份）

微笑單車YouBike

通勤月票方案一個月（方案任選）（20份）

桃園捷運

歌謠微旅1日票套票（10份）

宏碁智通股份有限公司

平板電腦（SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite）（10份）

微程式資訊股份有限公司

通勤月票方案一個月（方案任選）（10份）

悠遊卡

都會通紀念版SuperCard悠遊卡-三入彩印版（45份）

都會通紀念版SuperCard悠遊卡-三入燙金版（45份）

一卡通

桃園捷運LED一卡通-ㄚ桃園哥（200份）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月07日至2024年05月05日。