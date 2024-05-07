峮峮認兒時「這件事」讓她喘不過氣 甜喊4字要國人注意

每年5月首個周二為世界氣喘日，今年的氣喘日是5月7日，衛福部中央健保署、國民健康署、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國診所協會全國聯合會聯合推廣「三大要點與四字口訣」，傳遞民眾正確的氣喘自我照顧，以及規律用藥的安全性。

根據2022年成人氣喘臨床照護指引調查指出，國人氣喘盛行率大約是12%、兒童氣喘盛行率為15%，粗估換算，全台有超過200萬名患者受氣喘所苦。健保署署長石崇良表示，健保資料統計，差不多有70萬名氣喘病患，代表還有140萬名氣喘病人未被診斷或持續追蹤病情。

氣喘看似小病，卻是危害生命的急症，巨星鄧麗君就是因為氣喘急性發作辭世。石崇良說，很多人不知道自己有氣喘的問題，當氣候、環境改變時才誘發症狀，誤以為是過敏，疏於就醫治療而讓支氣管、肺部反覆發炎。

石崇良提到，今年2月，健保署針對嚴重氣喘已經通過給付單株抗體生物治劑，6月會再通過另一項皮下注射的單株抗體藥物，把疾病治療拓展到精準醫療。除了備齊藥物工具協助患者，也希望民眾從前端預防保健著手，有症狀立即就醫、持續穩定追蹤，規律回診降低氣喘惡化風險。

林口長庚胸腔科主任張博瑞表示，氣管若長期發炎，會變得硬化、纖維化，導致嚴重咳嗽、呼吸道阻塞造成呼吸不順。許多人因症狀好轉，就忽略定期回診的重要性，甚至仰賴「緩解用吸入劑」，過度依賴以致用量愈來愈大，治標不治本。

張博瑞強調，應遵循醫囑使用含「吸入型類固醇」的長效支氣管擴張劑，讓氣喘穩定不發作，能從根本抗發炎。短效緩解用吸入劑救急，但可能增加惡化、死亡風險。

台灣胸腔暨重症醫學會偕同全台一百位胸腔科醫師，於世界氣喘日公布疾病三大要點：早期發現、自我監測、控制氣喘不發作。民眾留心觀察症狀，可使用「氣喘居家監測尖峰呼氣流速器」，掌握氣喘狀況。

台灣胸腔暨重症醫學會邀請峮峮擔任氣喘宣傳大使，呼籲國人出現四症狀：咻（咳嗽咻咻叫）、閉（胸口緊閉感）、久（久咳不癒）、哇（哇！反覆出現感冒症狀），應就診請專業胸腔科醫師診斷。