明天下午4時手機響莫慌！電信三雄：災防告警訊息測試
電信三雄今天公告，8日下午4時將於全台發送「災防通報中英文訊息測試」，用戶收到訊息，手機將發出特殊的警告聲響與振動，屆時請勿驚慌。
電信三雄今天陸續公告，將於8日下午4時辦理全區災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，測試期間不會影響客戶服務使用。
電信業者說明，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，也請收到測試訊息的客戶不要緊張。
中華電信強調，響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，傾力為全台民眾安全把關。
台灣大強調，為持續完善「災防告警細胞廣播訊息系統」，今年將不定期針對全台或分區域，實施災防通報訊息發送測試，以配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，讓民眾及早掌握災害資訊，即時採取應變措施。
遠傳電信指出，將持續針對4G災防告警細胞廣播訊息系統進行相關的更新與優化，落實政府政策，並不定期實施災防告警系統測試，以期讓災防主管機關未來監測到災害時，透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災、避災的效用。
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