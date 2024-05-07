故宮南院放任清潔員入庫房？ 故宮還原始末認1疏失：嚴厲懲處廠商

立法院教委會明日邀請故宮院長蕭宗煌專題報告「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討」，立委黃健豪接獲投訴，故宮南院發生清潔人員隨意進出庫房。故宮今天表示，此事發生在去年故宮南院施工後要做清潔工作，當時庫房並無任何文物，廠商臨時抽換2名入庫清潔人員卻未申報，而故宮人員也未檢查出身分有誤。故宮相關人員已提報至考績會，對於廠商的違失和違反契約規定商業規定的部分，故宮也會嚴厲懲處。

故宮南院處長彭子程表示，此事發生在故宮南部院區去年工程完成後後要做清潔工作。根據標準流程，外包清潔人員要進入庫房，必須報名並經首長同意。今年3月25日，故宮人員比對名單時，發現有兩位清潔人員不在名單之中。經過查證之後發現是廠商自行抽換卻未呈報，但那兩名清潔人員還是該包商派在故宮的清潔人員。

彭子程表示，故宮南院一次入庫清潔的人員是10位，清潔工程約進行7天。入庫前故宮同仁必須查核身分，前幾天故宮同仁都有查核，但後面幾次經了解，因為清潔人員都戴著口罩，加上廠商自行調動人力，因此沒有發現。

彭子程強調，當時的故宮南院庫房並沒有任何文物在裡頭，因為故宮會等工程結束、清潔完成後，才會讓文物入庫。