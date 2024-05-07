砸道車起火燒出「31年老車危機」 台鐵採購27輛新車製造中

台鐵豐原至后里間昨天深夜一輛行駛中大型砸道車發生引擎起火，火勢更波及東、西線上方電車線。據了解，該型砸道車已使用達31年，一度燒出老舊車輛安全疑慮。台鐵公司表示，現有8輛大型砸道車，7輛中型砸道車，扣除此次受損車輛，仍有14輛可使用，不影響軌道養護作業，另已採購27輛大、中砸道車，並決標製造中。

台鐵昨天深夜11點24分豐原到后里西正線路段，一輛工程用大型砸道車行駛中引擎起火燃燒，波及東、西線上方電車線，所幸駕駛及隨車人員平安下車，無人員傷亡，今凌晨4點53分搶通東正線，下午1點也搶通西正線，事故原因由運安處派員調查中。

台鐵公司說明，此次燒毀砸道車已使用達31年，經檢視該砸道車（202號）均依規定辦理各級檢修，最近於今年1月22日執行二級檢修（半年檢）同時執行引擎保養作業，出車前也有辦理一級檢修，目前同型同齡車款還有3輛，已暫時停駛進行檢查，確保安全再使用。

台鐵公司也說，現有8輛大型砸道車，7輛中型砸道車，扣除此次受損車輛，仍有14輛可使用，另有採購大、中砸道車計27輛，明年底將陸續交車。

另外，針對運輸效率、舒適度已不符合需求的老舊客車，台鐵2015年提出「10年購車計畫」，於2015至2024年採購1282輛不同型號列車。根據台鐵規劃，今年預計完成EMU3000城際電聯車最後一編交車（增加36輛），另完成20輛R200柴電機車、15輛E500電力機車交車。明年則再完成10輛R200柴電機車交車、2026年完成50輛E500電力機車。

台鐵公司表示，去年EMU900通勤電聯車520輛案已交車完畢；EMU3000城際電聯車600輛案已交車47編（564輛），最後1編（第50編）將於今年8月完成交車；R200柴電機車共34輛，去年交車4輛，今年交車20輛，預計於明年交車完畢；E500電力機車共68輛，去年交車3輛，今年預計交車15輛，將於2026年交車完成。