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腸病毒疫情續升溫「單周167班停課」 疾管署估這時間點達高峰

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
因應國內腸病毒處於流行期，且登革熱境外移入個案數高於過去4年同期，新北市板橋江翠國小加強預防腸病毒與登革熱整備工作，校園布告欄張貼「預防腸病毒」衛教海報。記者侯永全／攝影
因應國內腸病毒處於流行期，且登革熱境外移入個案數高於過去4年同期，新北市板橋江翠國小加強預防腸病毒與登革熱整備工作，校園布告欄張貼「預防腸病毒」衛教海報。記者侯永全／攝影

腸病毒疫情持續升溫，衛福部疾管署今公布最新統計，上周門急診就診達1萬6240人次，較前一周上升13.4%，仍為同期新高，全國總計停課班級達167班，此波疫情預估至6月初達到最高峰。疾管署分析，目前出現重症或腸病毒71型的6縣市、8個鄉鎮市區為高風險區域，民眾需多加注意。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，實驗室監測顯示，近四周腸病毒以克沙奇A型為主，前三名分別為克沙奇A16型（28.8%）、克沙奇A10型（18.2%）、克沙奇A2型（13.6%），而容易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症。

現在正值腸病毒流行期，疾管署副署長曾淑慧說，近4周國內停班課數分別為126班、155班、104班、167班，相較於去年同期的78班、17班、102班、212班，只有稍高一些。至於哪些縣市屬於高風險區域？她強調，疾管署也針對已出現重症個案及腸病毒71型的縣市，公布相關鄉鎮市區，提醒民眾注意。

疾管署指出，腸病毒型別多元，除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲民眾仍應持續採行一般性的預防措施，例如保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

曾淑慧強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，實驗室監測顯示，近四周腸病毒以克沙奇A型為主。記者沈能元／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，實驗室監測顯示，近四周腸病毒以克沙奇A型為主。記者沈能元／攝影

疫情 疾管署 腸病毒

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