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端午連假國道交管措施出爐 估首日南向車潮為平日1.4倍

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年端午節連假為（6月8日至10日）為今年最後一個連續假期，高速公路局預估，假期交通量為112至118百萬車公里，其中首日南向可達65百萬車公里，為平日的1.4倍。本報資料照
今年端午節連假為（6月8日至10日）為今年最後一個連續假期，高速公路局預估，假期交通量為112至118百萬車公里，其中首日南向可達65百萬車公里，為平日的1.4倍。本報資料照

今年端午節連假為（6月8日至10日）為今年最後一個連續假期，高速公路局預估，假期交通量為112至118百萬車公里，未創歷年高峰，其中首日南向可達65百萬車公里，為平日的1.4倍；檢視歷年端午節連假交通狀況，研判首日及第2日以南向車流為主，主要為返鄉及旅遊旅次，第2、3日以北向車流為主，主要為旅遊及收假旅次。

高公局表示，此次透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬交通疏導措施，在匝道封閉部分，6月8日清晨5點至中午12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；凌晨0點至中午12點封閉國5石碇、坪林南向入口。6月9日清晨5點至中午12點封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口；6月9日及10日每日中午12點至晚間9點封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

高乘載管制部分，6月9日至10日每天下午1點至晚間6點，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道實施。收費措施部分，6月8日至10日採單一費率、6月8日至10日國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；6月8日至10日每日凌晨0點至清晨5點國道全線暫停收費。另外，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

高公局建議，國5頭城往坪林地區可改走台9線替代道路；國1、國3新竹往返台南地區可改走台61線；國6台中往返南投地區可改走台63線；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統可改走台74接國4。

國道 端午節 高乘載管制 高公局

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