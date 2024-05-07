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李棟旭再下一城！成Samsonite亞太區代言人 形象帥照展現凍齡神顏

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
原先僅是Samsonite韓國地區品牌大使的李棟旭晉升為亞太區代言人。
原先僅是Samsonite韓國地區品牌大使的李棟旭晉升為亞太區代言人。

因為韓劇「殺人者的購物中心」的播出，讓主演的李棟旭展現成熟男性魅力，再度成為網友熱烈討論話題。不僅如此，原先僅是Samsonite韓國地區品牌大使的他，更晉升全新亞太區代言人，隨之曝光的形象帥照，則完整呈現了他的「凍齡」神顏。

已經42歲的李棟旭並沒有因為年紀而限制發展，不僅動作韓劇收穫好評，還積極的參與綜藝節目錄製，先前還與「死鬼CP」孔劉合拍廣告，成為焦點。同時本就是時尚寵兒的李棟旭身上亦有多個代言，其中包括2023年成為Samsonite韓國區大使，之後品牌更有感於他在亞洲地區的影響力，於是在近期宣布晉升為亞太代言人，隨之曝光的形象廣告，更是呈現了魅力型男風範。可見到李棟旭以俐落短髮加上長版風衣入鏡，堅毅的眼神望向遠方，體現何謂「颯爽」，而且整體狀態極佳，讓人難聯想起他早是帥大叔的年紀了。

李棟旭在Samsonite的形象廣告中，整體狀態極佳，讓人難聯想起他早是帥大叔的年紀了。
李棟旭在Samsonite的形象廣告中，整體狀態極佳，讓人難聯想起他早是帥大叔的年紀了。

而李棟旭在形象廣告中所演繹的推出EVOA Z系列行李箱，則是熱銷EVOA款的進化版，承襲簡約設計與輕量性能，將Samsonite的精神展現淋漓盡致。這次更推出三款色種選擇，分別為淺象牙金、藍及黑，箱面上獨有的拉絲紋理，凸顯細微色調呈現，再搭配一體成形的鋁製Logo條與護角設計，展現優雅質感。此外，箱內採用RECYCLEXTM抑菌面料內襯，搭配可拆卸式分隔板及防水拉鍊式收納隔層，模組化的隔層設計，使收納及整備行李之際，帶來便利性及舒適感。

形象廣告呈現了魅力型男風範，可見到李棟旭以俐落短髮加上長版風衣入鏡，堅毅的眼神望向遠方，體現何謂「颯爽」。
形象廣告呈現了魅力型男風範，可見到李棟旭以俐落短髮加上長版風衣入鏡，堅毅的眼神望向遠方，體現何謂「颯爽」。

李棟旭在形象廣告中所演繹的推出EVOA Z系列行李箱，則是熱銷EVOA款的進化版。
李棟旭在形象廣告中所演繹的推出EVOA Z系列行李箱，則是熱銷EVOA款的進化版。

廣告 行李箱

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