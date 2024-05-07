打瞌睡傷頸椎？ 醫：研究證實 教3招保護

打瞌睡傷頸椎？胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，根據最新的研究，坐著打瞌睡，其實對頸椎有很大的傷害。尤其是在長途旅行中，往往會在不舒適的座位上打盹，卻不知這樣做可能對頸椎，已造成嚴重傷害。

他表示，研究發現，坐著打瞌睡與頸椎傷害之間的聯繫。根據一篇研究，長時間，保持低頭或不正確的姿勢打瞌睡，會增加頸椎負擔，導致肌肉疲勞、頸椎不適，甚至加速頸椎退化。特別是在「坐著的狀態下，缺乏對頸部的支撐」，更容易造成頸椎受傷。

黃軒表示，還有另一篇研究文章指出，當我們坐著睡覺時，頭部往往會不自然地歪斜或垂下，導致頸部肌肉一邊過度拉伸，另一邊則受到壓迫，極易造成「落枕」。更糟糕的是，在遇到「突然顛簸或急煞車時，頭部的搖晃可能會導致頸椎錯位，甚至受傷」。

但是，不自覺就打瞌睡，怎麼辦？黃軒建議，使用頸枕、選擇合適的坐姿、定期變換姿勢。專家建議，長途旅行時，最好準備一個頸枕。頸枕可以有效固定脖子，減少頭部的搖晃，從而保護頸椎不受傷害。

黃軒表示，盡量保持正確的坐姿，避免長時間處於歪頭或低頭的狀態。間歇性調整坐姿，有助於減少頸部肌肉的疲勞和壓力。如果情況允許，可以嘗試站起來，伸展一下腰背和頸部。這樣不僅可以放鬆肌肉，還能促進血液循環。