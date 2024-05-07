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陳錦釘中風後90歲才開始學畫 素人畫家母親節辦畫展

中央社／ 台北7日電

詩人、作家焦桐的母親陳錦釘90歲才開始學畫，不受中風影響，堅持用左手作畫，如今累積700多幅作品，「阿母畫圖──素人畫家陳錦釘的繪畫世界」將在母親節開展。

焦桐在臉書貼文表示，她的母親90歲開始熱情繪畫，3、4年來已累積近700幅作品，母親節當天將在新北五股「守讓堂」為她開畫展。

焦桐說，沒機會上學是老人家最大的遺憾，而母親中風40年期間，家人都不曾想過，有一天媽媽竟然能拿起畫筆繪圖，而且還是以僅能使用的左手。

焦桐表示，可能因左食指歪斜的關係，母親每天花上6、7個小時作畫，竟畫到「運動傷害」，經治療和復健，才聽勸地僅在早上作畫。

聽到家人要為她辦畫展，陳錦釘一開始沒有意願，還說「我攏烏白畫的，按呢予人來看，足歹勢」，表示她都隨便亂畫，這樣叫人來看會讓她很不好意思。

焦桐的妹妹說：「家母作畫時的神情，專注猶如禪定，看她的畫，卻又讓人心生歡喜，彷彿一個心思單純的孩子開心想像，完沒有構思、沒有邏輯、沒有技巧、沒有對錯。」

焦桐也用台語詩記錄母親筆下的繽紛世界，說她用左手當導演，畫童年往事，畫9歲放的那條牛來參加森林舞會，台灣藍雀、田螺、松鼠、蜻蜓、夜鷺，以及許多動物都來同樂，歡迎大家來看展，

「阿母畫圖──素人畫家陳錦釘的繪畫世界」個展，12日起在新北五股「守讓堂」展出。

中風 新北 焦桐

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