桃園連續停電是系統性問題或小動物破壞？專家：其實是這個原因…

桃園市近半個多月停電20次，影響近30萬用戶，桃園副市長蘇俊賓直指停電是台電系統性問題。國家實驗研究院院長、中央大學教授林法正今天表示，就他了解，台電近幾年一直強化電網，最近全台連續停電不是供電不足、也非台電系統性問題，是因極端氣候和強降雨因素，去年台電全台停電次數歷史最低，今年至今稍多一點，「與往年相比，停電沒有特別嚴重」。

林法正最近與國內電力工程專家學者總共12人具名連署「以專業理性看待電力能源問題」在媒體刊登聲明，呼籲以專業和理性探討電力、能源議題。

林法正表示，與去年相比，台電今年來停電次數並未明顯增加，台電去年全年大小停電總計6000多次，平均每天停電10幾次，已是台電歷史停電最低一年，今年來因為極端氣候強降雨關係，至今停電次數比去年同期多一點，統計停電戶數、停電時間，與去年同期相比卻相差不多，沒有停電特別嚴重。

台電最近桃園連續停電，造成民眾不便，帶來民怨，台電內部檢討也認為不應該，主要是現在桃園建設很快，建築工地很多，電力需求大，受到強降雨影響停電。林法正認為，並非供電不足，如果電力不足，即使搶修好還是沒電，只是桃園停電次數相較去年同期多一點，因此造成民眾心理感受不舒服，產生民怨。