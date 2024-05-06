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肺癌危機／陪姊就醫 自己也篩檢追蹤揪出病灶

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「當初姊姊罹患肺癌，在醫師建議下，我接受篩檢，挽救一命，否則我可能已離開人世。」七十多歲楊女士十四年前確診肺癌，起初大她十歲的姊姊因腰痛就醫，檢查為晚期肺癌、癌細胞已轉移至骨頭。為此，楊家其餘兄弟姊妹均接受篩檢，又發現兩人罹肺癌，等於七名手足中，四人罹癌，而楊女士女兒也被確診肺癌，可見基因遺傳有多強大。

楊女士表示，胞姊腰痛，一開始診斷為腰椎椎間盤凸出，壓迫神經所致，但手術治療後，仍持續疼痛，至其他醫院檢查，才發現晚期肺癌、骨轉移，治療二年後仍病逝。

當時楊女士陪姊姊就醫，醫師建議她加入低劑量電腦斷層臨床試驗計畫，追蹤至第三年，右肺出現毛玻璃樣病灶，且有七、八顆腫瘤集中在同一區域，她兒子形容「腫瘤症狀像是被散彈槍打到一樣」，手術治療後，目前以標靶藥物控制病情。

楊女士說，罹癌後，立刻請妹妹、哥哥接受低劑量電腦斷層篩檢，結果兩人都罹患肺癌，也就是家中七個兄弟姊妹，竟四人罹患肺癌。

「確診後，心情完全不能接受，一直反問自己，為什麼是我？眼淚常不自主的掉下來。」楊女士表示，在中山附醫胸腔外科主治醫師陳志毅鼓勵下，她勇於抗癌，現在回診時遇到其他肺癌病友，發現大都有家族史，建議有肺癌家族史民眾務必接受篩檢。

確診 肺癌 醫師

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