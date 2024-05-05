健保完善人人「病得起」 醫師提倡預防醫學搭配運動習慣

台灣2025年正式步入超高齡社會，全民健康不僅是政府的重要政策方向，每位民眾更要做好自我健康管理。醫師表示，台灣健保制度造福許多人，不過也連帶造成民眾都「覺得自己病得起」，運動、飲食習慣卻不佳；患者常以為自己是突然生病，但其實前面幾十年的壞習慣卻從未自覺，預防醫學是幫助民眾自我了解的醫療工具，但也需要民眾搭配良好生活習慣養成。

「上醫治未病，中醫治欲病，下醫治已病。」美無極慕康診所內科醫師范文俊表示，臨床上遇到許多病患罹患慢性病，但都是覺得自己是突然生病，對於過去幾十年不良的生活習慣卻不自知，直到發生狀況時，往往已是慢性病或是癌症纏身。

范文俊說，而台灣健保制度完善，造福無數民眾卻同時讓醫療變得廉價，西方國家醫療費用昂貴，民眾會選擇做好日常生活保健，養成良好的運動、飲食習慣，甚或是進一步選擇預防醫學，為自己的健康負責；而相較台灣民眾會覺得自己病得起，計算生病後的成本，寧可到醫院拿藥吃。

台灣慢性病盛行，隨著台灣人口老化，慢性疾病患者眾多，去年慢性病就醫人數高達1286萬人，平均每2名國人就有1人罹患慢性病，且慢性共病比率偏高，逾700萬人罹患2種以上慢性病。

范文俊表示，年輕時大家的身體機能可能是90分，日常生活只要60分就好，因此不用運動保養都可以正常生活，但隨著時間拉長，身體機能雖然下降，但只要60分就夠用了，即使身體機能下降到70分也無法自知，若要即時監測，預防醫學確實是幫助民眾掌握輔助工具，像是高壓氧艙等等方式，但同時也仰賴民眾從事運動，讓身體處於壓力環境下，平時用到60分，運動時逼迫自己用到70、80分。以此了解自己的身體機能狀況。

「我看過活蹦亂跳的80歲，也看過奄奄一息的60歲。」范文俊說，民眾常來到診間說「我朋友菸抽比我凶、酒喝比我多，他怎麼沒有生病？」但身體差的跟差的比較，即使好也都不及格；若身邊是規律運動、生活習慣良好的朋友，相信民眾會愈比較愈健康。

美無極慕康診所總院長林蓓蕾則表示，過往高壓氧是用來治療高山症、潛水夫病，透過提升體內組織當的含氧量，同時加快器官的修復，進而恢復功能，像是糖尿病患者會使用到高壓氧加快傷口恢復。而高壓氧同樣能應用在預防醫學上，讓醫師們可以從更全面的角度評估及提供照護，透過高壓氧能夠增加人體細胞的帶氧量，幫助加快身體機能復原。

皮膚科醫學會前理事長、美無極慕康診所皮膚科醫師邱軍棠表示，民眾的健康意識抬頭，預防醫學是相當個人化的醫療，根據每名民眾的生理數據，有不同的療程。隨著健康老化的觀念日漸抬頭，醫美也不僅是外表的改善，更應該是全面健康管理的方式，優先達到身體健康，再追求外在美。