健保點值難題 陳時中建議「總額瘦身」留1類項目

部分立委提修法，保障健保點值不可低於0.95或1元。衛福部前部長陳時中今表示，國內生產毛額（GDP）已較制定總額時高得多，應開始思考脫離「可近性」與「可負擔性」、降低醫院負擔，但一下拿掉總額的風險大，他主張「總額瘦身」，將容易浪費的項目留在總額中管制，國家鼓勵發展的新藥新科技則另以預算支應。

而陳時中接任新閣揆政務委員呼聲高，被問到相關問題時則笑回，「我們不要講如果的問題，全民健康健保醫療政策人人有責」。

疫後民眾就醫率上升，造成健保點值偏低，醫界大喊營運吃不消，立法院社福及衛環委員會日前審查「健保法第62條文修正草案」，研議保障健保點值不可低於0.95或1元。衛福部長薛瑞元說，如保障點值每點0.95或1元，預估今年底就要漲保費，最終3版本草案均送出委員會，1個月內完成黨團協商。

陳時中今天上午出席「2024公衛高峰論壇」，被問到近期健保點值爭議問題時表示，自己目前沒有在政務體系，對這件事發表意見實在不太好，但認為整體總額預算，應該要有新的思維。

陳時中說，推行總額制度初期的國內生產毛額（GDP）1萬多元，希望醫療機構依照醫療網布建，讓醫療「可近性」增加，同時也希望提高「可負擔性」，讓大家都看得起病，不要因病而窮、產生家庭不幸；現在GDP已成長到3萬多元，政策目標應該要有些轉變，思考是否脫離這2個方向，避免讓醫院因為承擔過大壓力，而破壞健康照護體系。

但一下把總額拿掉的風險很大，會讓整體醫療費用增高，陳時中指出，他相對主張「總額瘦身」，把總額變小、脫離總額項目變多，應該要盡量把避免浪費的項目，放在總額中有所限制，「保障點值要看結構，不同目標的項目集中在1個總額管理，還是會互相牽制」；對於鼓勵發展的項目，如新藥新科技等，屬於國家政策範疇，應該要另外編列預算，引導產業發展新藥、新技術，以「百億新藥基金」為例，從新藥發展的角度，百億不夠、很快就會用完。

陳時中說，健保有健保的責任，但必須要固定、縮小，否則無限的責任，可能會讓發展受限， 這並非全民樂見，達到好的循環，讓醫療產業蓬勃發展、降低「血汗醫院」發生，讓醫院賺點錢，一部分當作員工照顧、一部分提升品質、另一部分為產業發展。

陳時中接任政委呼聲極高，被問到如果未來當政委，會不會協助相關議題時，陳時中笑回，「我們不要講如果的問題」，強調全民健康健保醫療政策人人有責，朝野、學界都有責任，如何在台灣經濟現況、生技發展等取得平衡，值得大家思考。