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聯合文學40年 3次破紀錄

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

今年邁入第四十個年頭的「聯合文學」雜誌，二○一三年轉由聯經出版經營至今，昨在聯經社慶酒會上同慶。聯合文學榮譽發行人張寶琴細數聯合文學雜誌的三個破紀錄，包括創刊號一上市就出版兩萬本、三個月收到一萬個長期訂戶、七百萬的訂閱金。

聯經出版董事長王文杉說，聯合文學自二○一三年轉由聯經出版經營至今，結合文學與生活，展現多元轉型能力，要謝謝讀者的支持，也感謝文壇、產官學界給予聯合文學雜誌的包容與愛護，支持一個文學媒體發展至今。

張寶琴說，一九八四年十一月一日聯合文學創刊問世，創下好幾個紀錄，包括創刊號一上市就不夠賣，不斷加印，最後出版了兩萬本；三個月內就收到一萬個長期訂戶，而第一萬個訂戶是高速公路員林交流道全體員工，同時也在三個月內就有七百萬的現金收入。

二○一三年，聯合文學原本準備停刊，後來轉由聯經出版經營至今。聯合文學副總經理兼總編輯王聰威說，聯合文學獲得聯經發言人林載爵的支持，展開文學生活化改革，創造了全新的生活創意品牌。

創刊 聯合文學 聯經出版

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