聯經50歲 售書高過300座玉山

成立於一九七四年五月四日的聯經出版，昨歡慶五十歲生日，回顧半世紀，聯經出版了七千五百位作家、八千種書，銷售量逾四千萬冊，有三百多座玉山之高，也締造了多項「聯經之最」。聯經出版公司發行人林載爵表示，無論閱讀載具如何變化，提倡人文精神、守護人文價值都是聯經不變的堅持。

最貴的書／聯經出版的最貴書籍「明清檔案」全套訂價超過九十萬元。記者林澔一／攝影

最早的書／聯經出版的第一本書「投資新機會」，民國六十三年出版時的訂價是一千元。記者林澔一／攝影

最賣的書／聯經銷售量最高的單本書「讓高牆倒下吧」。本報資料照片 林載爵也預告聯經今年的大型出版計畫，包括「聯經中國史」、「源氏物語」新譯本、「追憶似水年華」新譯本、「台灣原住民文學選集」、「思想」期刊五十期等。

聯經出版昨舉辦五十周年社慶酒會，藝文界五百人齊聚一堂。聯經出版董事長王文杉表示，首先要向作家致敬，也感謝每一位讀者給予的信任，同時感謝過去至現在的每一代聯經人，期勉當前環境挑戰下，聯經繼續發揮「聯結的力量」，鍛造更多經典。

王文杉也提到，五十年前的台灣，經濟正要起飛，文化卻未同步發展，當時的聯合報系創辦人王惕吾認為報紙只有一天生命、學術著作的價值卻能永遠存在，選在五月四日成立聯經，是想透過出版承續五四精神，期盼聯經出版有長遠價值的著作，開拓知識與文化的傳播。

昨天酒會上也回顧五十年來的「聯經之最」。其中，聯經出版過定價最貴的書是「明清檔案」，全套三二四冊，定價九十萬七二○○元。擔網主持人的樂評人焦元溥說，這本聯經定價最貴的書，去年還賣出了最後的兩套。

銷售量最高的單本書是清大榮譽教授李家同「讓高牆倒下吧」，銷量近五十萬冊。刷次最多的書是作家蕭麗紅的「千江有水千江月」有九十四刷、廿二萬冊。

頁數最多的書為二○○七頁「家庭醫學百科全書；貢獻最多字數的作者是史學家錢穆，曾出版「錢賓四先生全集」，一套五十四冊，約一千七百萬字。另外像是牟宗三全集一二○○萬字、顧頡剛作品九五○萬字，胡適、高陽、余英時等大家也都有四五○萬字以上作品在聯經出版。

而第一本書籍出版時，年紀最大的聯經作家是廖運潘，九十四歲時出版了第一本書「茶金歲月」，現年九十七歲的他，為新書做了十次以上的校稿；書籍出版時年紀最小的是譯者黃可凡，十一歲時翻譯「夏綠蒂的網」；在聯經出版過最多漫畫作品的是國寶漫畫家劉興欽，共八十八本，劉興欽與廖運潘昨都特別出席酒會，為現場增添溫馨。