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李艷秋自曝「骨刺切破盂唇」 專家分析關鍵核心問題

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
主持人李艷秋在社群發文提到，自己被診斷「左髖關節緣外傷性軟骨破裂合併髖臼關節壓迫症候群及關節炎」。圖／取自李艷秋的新聞夜總會粉專
主持人李艷秋在社群發文提到，自己被診斷「左髖關節緣外傷性軟骨破裂合併髖臼關節壓迫症候群及關節炎」。圖／取自李艷秋的新聞夜總會粉專

主持人李艷秋在社群發文提及，自己被診斷「左髖關節緣外傷性軟骨破裂合併髖臼關節壓迫症候群及關節炎」，骨科醫師認為，可能是因為外傷導致髖關節盂唇部分撕裂傷，因關節盂唇破裂導致疼痛，關節不穩定才長出骨刺，所以核心問題不是骨刺，骨刺是結果，而50至60歲左右，正是退化性關節炎好發族群，對於髖關節的保養，還是建議靠正確的運動，強化大腿跟臀部力量、增加髖關節穩定度。

李艷秋在文中提到，自己是「左髖關節緣外傷性軟骨破裂合併髖臼關節壓迫症候群及關節炎」，醫生診斷，左股骨上蓋了一個骨刺組成的屋頂，切破了盂唇，未來她不能再跑長距離，重訓也要小心翼翼，連走路都要停下來敲敲打打，屋頂只會愈來愈高，不會自己消失，所以決定消滅它。

開業骨科醫師陳建宏解釋，骨頭根骨頭之間是關節，關節外有一層關節囊，維護關節囊穩定度的是「關節盂唇」，人體會有關節盂唇的部位，主要為肩關節與髖關節，李艷秋的狀況，可能是因為外傷導致髖關節盂唇部分撕裂傷，醫師基於在影像X光片未看到明顯退化跡象等原因，而安排進行核磁共振，否則患者到一定年紀，未必會安排髖關節盂唇重建手術，因為預後不見得會好。

李艷秋也提到，「算算腿上的錨釘，右四左二，已經有半個機器人的FU」。陳建宏說，這些其實是帶線的錨釘，醫師把釘子打在骨頭上，再用線把破掉的關節盂唇縫起來，全名的診斷應該是「關節盂唇破裂併退化性髖關節炎」，核心問題是關節盂唇破裂導致疼痛，關節不穩定才長出骨刺，所以核心問題不是骨刺，骨刺是結果。

陳建宏說，關節的結構包含韌帶與外部肌腱等，如果是關節旁的軟組織受傷，關節就會不穩定，一不穩定就會讓關節疼痛增加、軟骨磨損程度加快，「這個原因不是來自退化、是來自外傷」，所以會稱為創傷性關節炎，例如年輕時運動傷害，造成半月板受傷、關節不穩定，膝關節就會受傷，常見於運動選手的「關節盂唇」，同樣是外傷造成。

陳建宏表示，關節炎的基本定義，就是軟骨的磨損，一但軟骨磨損變成硬骨在磨、會非常不舒服；另外，軟骨本身沒有血管，做藥物注射的效果不見得很好，但他認為治療最重要的，應該是患者接受藥物治療、復健等，臨床上有感改善。

陳建宏強調，要了解疼痛原因，到底是軟骨磨損或者骨刺影響，但骨刺本身不會痛，除非壓迫到神經，因為骨刺是關節不穩定，身體代償長出來的，而關節炎的病人，關節周邊的軟組織勢必會代償性受更多力量，所以這些軟組織磨損、狀況不好的問題勢必會加快，導致活動穩定度下降、疼痛感增加等。

台灣的運動項目，很多時候都強調專項，陳建宏指出，如何疼痛控制，且有足夠暖身收操是一大重點，因為很多有打羽球習慣的，到一定年紀會出現肩關節盂唇、旋轉肌腱疼痛等；打高爾夫球的，到一定年紀換會頸椎不好。

陳建宏表示，50至60歲是退化性關節炎好發族群，而退化性髖關節炎和退化性膝關節炎相比，比例約1比10，膝關節比例高得多，髖關節炎的退化，多半是舊傷癒合不良，或喝酒喝得多、長期使用類固醇，造成缺血性髖關節炎，體重增加、姿勢不正確也可能影響；保養部分，則強化關節旁的肌肉力量，以髖關節為例，建議強化大腿跟臀部力量，把深層肌肉練好、增加髖關節穩定度。

基隆長庚醫院骨科副教授級主治醫師唐浩哲說，「外傷性軟骨破裂」，主要和運動傷害與骨頭構造有關，症狀表現以疼痛為主，提醒民眾如出現異常疼痛就要就醫，症狀輕微可考慮關節鏡手術，較嚴重就要進行人工關節置換，和運動、生活習慣等都有關，常用到髖關節運動項目，如跑步、足球、舞蹈等，也是高風險族群。

李艷秋 運動傷害 醫師 關節炎

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