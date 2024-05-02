保障健保點值 薛瑞元喊「尷尬」估今年就得思考漲保費

立法院社會福利及衛生環境委員今審查「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，討論將健保現有總額制度，變成論量記酬、目標制。衛福部長薛瑞元即將在5月20日離開部長一職，他直言，今天安排審法案有點尷尬，自己手上掌握的資源不可能做到。若是要達到草案所說的健保點值1點1元的話，預估今年底考慮漲保費。

「這個時間點要審法案的話不是很恰當」，薛瑞元會前受訪說，自己離任內5月19日最後一天只剩十多天，以現有手上掌握的資源不可能同意該草案，現在找不到財源可以支應，因應健保法62條修正草案所需要資源。或許未來新內閣可籌措財源，但是今天排審老實說有點尷尬。

薛瑞元推估，若是以現況推估健保點值，維持1點0.95元的話，一年需要700億元；若是1點1元的話，一年則需要1150億元。如果健保預算編列不足，或是行政院主計總處沒有財源支應，就得動用健保安全準備金；安全準備金約剩餘1300億元，目前一個月支出約是700多億元，如果安全準備金低於1個月水準，就得調漲健保費率。

薛瑞元說，若是今年度修正通過，明年的安全準備就會不足一個月，因此今年年底叫要考慮調整保費。

另，立委蘇清泉認為薪水不能打折，為何健保點值要打折。薛瑞元說，健保有總額預算制度，人民的預算則沒有總額制度。