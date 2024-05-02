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像電影！高雄出現「風暴前導雲」 網友呼超神：立馬滂沱大雨

聯合新聞網／ 綜合報導
南高雄昨日出現「風暴前導雲」情景。擷自鄭明典臉書，網友「Rj Chen」拍攝
南高雄昨日出現「風暴前導雲」情景。擷自鄭明典臉書，網友「Rj Chen」拍攝

台灣天氣至昨(1)日起轉不穩定，各地降雨，持續到今天清晨。台灣氣象學家鄭明典昨日在臉書分享網友「Rj Chen」拍攝的經典「風暴前導雲」完整照片，畫面中只見高雄經典地標八五大樓上方，一道巨大猶如空中海灘的雲團在低空中浮現，鄭明典表示，「這屬於『灘雲』（shelf clouds），因為常出現在強降雨系統前緣，因此也常被稱為風暴前導雲！」

網友「Rj Chen」拍攝的地點是在南高雄的天空，拍攝時間為5月1日下午3時19分。由於該名網友捕捉到的「風暴前導雲」十分完整，讓鄭明典藉由臉書分享「灘雲」的壯觀照片。

網友如同接力一般，也秀出5月1日當天下午在高雄或台南等地看見的「風暴前導雲」，還有網友利用縮時攝影拍下完整移動情形。不少人認為：「好像電影的宣傳背景喔」、「喜歡所見即所拍的真實光影」、「春季很容易看到這現象」、「這雲極令人心生敬畏」。

因為「灘雲」是劇烈對流，常伴隨著下衝氣流，下衝氣流再向外擴展，將暖空氣舉升成雲而形成「灘雲」，一般來說，在見到「灘雲」後，通常會伴隨著強風暴雨襲來，就有高雄網友說：「灘雲過後，立馬滂沱大雨！」

天氣動態 暴雨 鄭明典

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