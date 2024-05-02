大雨下對地方「水庫集水區不無小補」 吳聖宇：明起趨緩 周末像夏天

昨天各地降雨，持續到今天清晨，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周二至今晨累積雨量最多的地方，都在山區裡面，對於各水庫的集水區算是不無小補的幫助。

吳聖宇表示，今天鋒面位於巴士海峽，台灣附近底層為大陸高壓帶來的東北季風，中層則是偏西風，陸續仍有些水氣要從大陸華南向東移動通過台灣，也就是所謂的華南雲雨區影響，因此白天期間各地有短暫陣雨機會。

至於山區，吳聖宇表示，因為地形攔截抬升的作用，降雨量可能比平地要稍多一些，不過已經沒有明顯的對流發展條件，出現短時強降雨的機會已經小了很多，大多是小雨或飄雨為主。晚間來自華南的中層水氣有逐漸減少的趨勢，天氣可望漸轉為多雲或陰，不過可能有些零星局部性的短暫陣雨機會。

溫度方面，吳聖宇表示，因為吹東北風的關係，北部、東北部、花蓮地區白天高溫23-26度左右，較為舒適，中部、南部以及台東的高溫28-30度或以上，愈往南溫度愈高，也顯得比較悶熱，南北之間有較大的溫度變化。

吳聖宇表示，明天台灣附近還是維持底層東北到偏東風，中層偏西風的環境，不過兩者的風速都在減弱，中層往台灣輸送的水氣也持續減少，北部、東北部、東部可能還是會有些局部短暫陣雨，中南部則是以多雲或陰的天氣為主。

不過，吳聖宇表示，明天白天因為熱力作用開始加入，各地山區中午過後可能有雲層發展帶來降雨的機會，有些山區甚至可能局部雷雨，到山區活動仍要留意午後的天氣變化狀況。溫度方面，北部、東北部及花蓮高溫24-27度，較為舒適，中部、南部及台東高溫29-31度或以上，愈往南愈顯得悶熱。

周日就是24節氣的「立夏」。吳聖宇表示，周末兩天台灣附近底層的風向會很快的轉為東南風到偏南風，開始變成南來的暖空氣影響。

他說，周六在花東、恆春半島可能有局部短暫陣雨，西半部山區午後則有熱對流發展擴散降雨的機會，有局部雷雨出現的可能性。

周日則是以山區午後發展擴散的熱對流降雨為主，吳聖宇表示，平地出現午後陣雨或雷雨的可能性也較高，尤其是中北部、東北部、東部地區，留意午後的天氣變化，前往山區、溪流邊活動提高警覺。

周末溫度則是會有較明顯的回升，吳聖宇表示，北部、東北部及花蓮地區白天高溫會逐漸回到30度以上，中部、南部還有台東地區持續會有32-34度或以上高溫發生的可能性，不論是天氣或是溫度都會再有夏天的感覺，外出時除了要帶雨具，也要記得做好防曬、防中暑的準備。