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健康你我他／分房睡互不相擾 更關心伴侶感受

聯合報／ 文／野菊（苗栗頭份）
掛蚊帳享受城堡的神祕與安全。圖／野菊提供
掛蚊帳享受城堡的神祕與安全。圖／野菊提供

我與老公結婚，過著「你泥中有我，我泥中不能沒有你」的有性生活；年過半百，彼此的差異性逐漸升高，過去視為愛的慰撫，現在變成擾人的清夢，齟齬日增，只好分房睡，戀人變室友，互不相擾。

此時，我們又回復到婚前住校情形，一人一房，各自保有隱私權，找回個體的獨特性，各取所需；許多認知差距產生的「鳥事」不再看成「杵子」，而且生活上有了距離的美感，可互相欣賞，減少近距離的摩擦。

不可否認的，人生下半場就是「上帝給的，上帝收回」的無奈，如製造動情激素的荷爾蒙被沒收殆盡，西線無戰事就是順應自然，不得強求。

幸好，我倆夫妻都不會陷入青春不再的迷失，坦然接受「老境」的清心寡欲，採取分房睡來因應，但不因無性愛而感情變淡，反而更加關心伴侶的感受。例如不再干涉誰起早晚睡，不再計較棉被的厚薄，不厭惡如雷灌耳的鼾聲…；我愛掛蚊帳享受城堡的神祕與安全，老公也不橫加置喙，這也是另一種「西線無戰事」囉。

網路看到一則訊息：「第一等夫妻分房睡，第二等夫妻分床睡，第三等夫妻同床睡。」我不清楚其意義何在？但是就我個人看法，分床睡與否，並無等級之分，端看夫妻雙方的需求，所做出彼此都認同的方式，就是最佳的選擇。

老公 隱私權

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