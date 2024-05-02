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健康主題館／關渡學vs.皇后鎮 健康長壽社區 台星交流

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
關渡醫院院長陳亮恭發表「關渡學」在台北市關渡社區落實健康長壽成效。記者邱德祥／攝影
關渡醫院院長陳亮恭發表「關渡學」在台北市關渡社區落實健康長壽成效。記者邱德祥／攝影

全球人口結構變化，各國關注高齡健康長壽，國內關渡醫院院長陳亮恭領導「台灣高齡整合照護研究」，將研究落實在台北市關渡社區，讓居民在健康長壽獲得成效，這是「台灣之光」，更吸引新加坡國立大學的重視，特別派代表團來台參訪，並參加台北榮總一連兩天舉辦的「台灣新加坡健康長壽高峰論壇」，希望台灣與新加坡經驗充分交流。

高齡照護 打造宜居關渡

台灣整合高齡照護研究（TIGER，Taiwan Integrated Geriatric Care Study），以整合疾病管理與失能、失智預防為服務基礎，證明可以改善生活品質、預防失能、失智、提升慢病管理品質及健康服務價值成效，並逐步形成「關渡學人」的生活型態，逐步邁向健康長壽的宜居關渡。

率領新加坡國立大學代表團的新加坡國立大學前任副校長、現任人口健康中心執行主任John WONG教授說，新加坡與台灣都面臨人口老化的挑戰，健康是多項綜合的結果，包括心理、生理、社會，新加坡正推動「皇后鎮」健康社區計畫，期盼民眾健康老化，這必須由政府及全社會共同參與。

新加坡因應未來人口老化結構，規畫居民有10萬人的「皇后鎮」社區，以介入醫療、科技、社會參與等，從中設計、了解未來的需要。這個計畫與台灣正進行的「關渡學」十分相似，因此來台交流，其中「關渡學」的兩大特色令新加坡代表團驚豔。

實證基礎 連結醫療服務

陳亮恭指出，特色一是在關渡社區實行的「關渡學」，全面導入過去10年的相關研究，有實證基礎，並連結醫療服務；特色二則是「關渡學」與科技結合，導入學校、醫院、產業等資源，並進入實用端，企業可以依照需求，重新設計服務體系及產品，目前也選出五家企業合作，希望能發展出好的科技方案，也期盼國內廠商可以與新加坡團隊合作。

成功經驗 吸引國際注意

「關渡學」在人口約5.5萬人的關渡社區推動，初步改變社區的氛圍，也升級了社區醫院的角色。北榮體系在台北 榮總院長陳威明的支持下，將在新竹、桃園、宜蘭、花蓮、台東等分院逐步開展，讓北榮的分院都成為當地社區的「塔台醫院」。昨天論壇中John WONG也指出，新加坡、台灣、日本都是東亞地區重要的意見領袖，應該要彼此合作。

「關渡學」計畫架構與成果也吸引了台北市衛生局的注意，期望能藉由人工智慧（AI）提供台北市民完善的數位服務。陳亮恭說，感激北市衛生局看見關渡醫院的努力，也感激新加坡國立大學以國家計畫的眼光與台灣合作，希望透過國內外各單位合作，從社區去逐步推展，讓健康長壽成為全民共享的未來，「關渡學」最新成果將於今年年底或明年初對外公布。

台北榮總院長陳威明表示，陳亮恭院長所帶領的台北榮總、國立陽明交通大學的團隊，專注於最前瞻的高齡醫學領域，現在新加坡人口也面臨快速高齡化，期盼透過兩國的互相交流、學習，學習到更多的政策及經驗。

台灣新加坡健康長壽高峰論壇，台北榮總副院長林永煬(前排左起)、新加坡國立大學人口健康中心執行主任John WONG教授、台北榮總院長陳威明、國立陽明交通大學校長林奇宏、關渡醫院院長陳亮恭。記者邱德祥／攝影
台灣新加坡健康長壽高峰論壇，台北榮總副院長林永煬(前排左起)、新加坡國立大學人口健康中心執行主任John WONG教授、台北榮總院長陳威明、國立陽明交通大學校長林奇宏、關渡醫院院長陳亮恭。記者邱德祥／攝影

新加坡 榮總 老化 醫學 陳亮恭

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