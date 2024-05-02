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衛福部健保法修正草案書面報告 藍委批沒誠意
立法院衛環委員會今天將審查國民黨立委王育敏、陳菁徽等人所擬「全民健保法第六十二條條文修正草案」；但衛福部書面報告指出，藍營立委提案違反財政紀律法、保障點值與現行總額制度牴觸、與法律規定互相衝突，無法執行。陳菁徽則批衛福部沒改革誠意。
立委陳菁徽指出，現行總額支付制度採「支付上限制」，在保費無法適時調整的壓力下，壓縮整體總額的成長率，無法反映現況，導致新藥延遲進入台灣市場，醫療機構生存不易，許多醫療人員不滿台灣醫療環境，紛紛「外移」到國外。
陳菁徽認為，將健保總額支付制度由「支出上限制」轉為「支出目標制」，預先設定醫療服務支付價格及醫療服務利用量可容許的上漲率，實際醫療服務利用量超過目標值時，超出費用由其他預算支付。
不過，衛福部書面報告指出，藍營立委提案沒有具體指明彌補資金來源，違反財政紀律法；保障點值與現行總額制度牴觸、與法律規定互相衝突，無法執行，且未與各界取得共識，恐將引起反彈，應該再審慎評估。
對此，陳菁徽批評，這份報告完全看不出衛福部的誠意，改善台灣醫療現況是準總統賴清德選舉政見，選後卻兩手一攤置之不理，沒有人敢承擔改革的責任。
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