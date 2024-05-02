修法保障健保1點1元？ 薛瑞元：破壞總額支付

近年來，健保點值偏低，讓不少醫療院所運作吃緊，立法院社福及衛環委員會今審議「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，多名立委提出醫療服務每一點值不得低於○點九五或一元。對此，衛福部長薛瑞元持反對態度，認為這將破壞健保總額支付制度，必須從長計議。

針對健保法修正，立委王育敏等十八人提案，明定醫療服務每點點值不得低於○點九五，超過醫療給付費用總額部分，由主管機關另編預算支應；至於立委蘇清泉等廿七人及國民黨黨團等提案版本，醫療支付固定點值為一點一元，若每點費用低於一元時，由政府公務預算補足至一元。

衛福部書面報告指出，如果由政府額外編列預算支應，保障點值每點不得低於○點九五或保障點值一點一元，健保署推估，需增加財源約七○五億元及一一五五億元。若由現有健保財源支應，安全準備將於明年一次用罄，且現行費率百分之五點一七不足支應，今年底就需調整費率，且恐超過健保法所定的費率上限百分之六，還需修法，調高費率上限，因此，建議維持現行條文。

薛瑞元昨表示，點值保障一點一元，這不是修正單一條文就能處理，而是涉及整部健保法法條之間的衝突，將破壞總額支付制度，應該從長計議。

「在目前健保制度下，產生了許多新的問題，修正現有制度，那來破壞之說。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，衛福部如對修法內容有不同意見，應提出相對應版本，解決醫院財務受健保點值不穩定而失去韌性的困境。

醫改會執行長林雅惠則認為，現行健保總額制於民國九十一年實施至今，仍可有效管制，避免醫療院所衝高服務量能，並控制醫療費用在合理的支出範圍。若採取保障點值，醫療院所勢必衝量，健保恐面臨破產危機，或是回到健保初期嚴格核刪，這會讓醫界苦不堪言。呼籲衛福部盡速提出健保改革規畫藍圖，提高服務效率，減少醫療浪費。

健保署前署長李伯璋建議，應從落實分級醫療、使用者付費的部分負擔及調整各項手術支付標準等三大方向來著手改革，才能務實解決不必要醫療資源浪費，以及醫院衝量等陋習，否則點值持續下降，勢必調高健保費率，勢必引發民怨。