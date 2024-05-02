兒少性剝削條例修法／下載是否算重製 加重刑責無共識

藝人黃子佼持有兒少性影像，檢方調查後予以緩起訴，引發熱議。立法院社福及衛環委員會、司法法制委員會昨審議「兒少性剝削條例修正案」。在加重刑責上，衛福部認為，只要「下載」兒少性影像，就視為「重製」，需負起相關刑責。但部分立委表示，這與「智慧財產權法」等其他法案對「重製」的定義不同，該條文尚待朝野協商。

「兒少性剝削條例修正案」法案原文五十四條，朝野立委針對其中廿四條文提出卅六個修正版本，歷經二日審議，昨天僅通過四項條文、五項條文維持原案，十七項條文保留至朝野協商。

在兒少性影像刑責部分，兒少條例第卅六條規定，拍攝製造兒少性影像可處一年以上、七年以下有期徒刑，併科一百萬以下罰金；持有兒少性影像者則處一年以下有期徒刑。不少立委認為，刑責過輕，提案要求加重刑度。

對此，法務部參事汪南均持反對意見，他表示，現代3Ｃ電子設備普及，兒少幾乎人手一機，拍攝、製造性影像非難事，如果刑度提升，無意之間觸法，即無緩起訴、緩刑空間，這將影響兒少相關保護措施。

司法院少年及家事廳長謝靜慧舉例，近期中部某高職男學生洗澡時互拍私密處，在未經對方同意下，於網路傳散，雖無剝削對方的犯意，卻符合去年修法後的性剝削構成要件，刑度已高，還需移送地檢署，「兒少條例應著重在前端的封網、被害人保護等內容。」

衛福部版本草案中，將性影像「重製」視為兒少性剝削，民眾只要「下載」兒少性影像，就屬重製，並負起相關刑責。不過，立委蔡易餘等指出，重製定義不清，將出現認定問題。由於審議後，立院與行政機關並未形成共識，此條法案交付朝野協商。

此外，跨黨派立委修正案版本提到，應針對違反兒少條例的加害人，給予強制治療，以減少再犯率。衛福部部長薛瑞元指出，目前並無證據支持兒少性剝削患者經醫學治療，可降低其再犯率，建議交由司法處理，以免浪費社會資源。