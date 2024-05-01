五一勞工大遊行！綠委發言遭打斷 要民進黨「還我七天假」

近4000名勞工在五一勞動節走上街頭，對於將就職的賴政府喊話，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」5大訴求，以及16項具體修法建議，並高喊「延續執政無蜜月，國會修法挺勞權」。藍綠白三黨今皆派代表回應勞團訴求，而民進黨立委洪申翰發言時一度遭打斷，台下要求「還我七天假（國定假日）」的怒吼不絕於耳。

五一行動聯盟指出，低薪工時長、國定假日減少、退休保障不足、醫護移工血汗、企併勞工沒保障、加班費率40年不變等，勞工權益保障不足、勞動環境日益惡化，勞動法令未能保障勞工權益，甚至還倒退修惡，因此今年具體提出16項修法主張，包括建立薪資透明、提高加班費率與勞退新制提繳率，勞保年金確保並建立基礎年金制度、降低工會組織門檻等。

今天遊行現場，勞團裝扮準總統賴清德、準部長何佩珊、民進黨總召柯建銘表演「勞工權益修惡三」舞蹈，諷刺過去民進黨完全執政下兩次修惡勞基法「砍假」、要人民「做功德」，未來甚至可能繼續修惡「砍年金」。

五一行動聯盟總指揮、新竹縣產總理事長劉興德指出，賴清德選前選後皆曾表示將再修勞基法，加上任命支持砍國定假日政策的何佩珊擔任勞動部長，令勞團憂心迎來的不是「信賴」政府，恐怕是再度修惡勞基法的「功德」政府。

遊行最後走到立法院群賢樓前集結，將「別擺爛、挺勞工，要修法、護勞權」的三色大球推向主舞台，象徵要求藍綠白三黨以修法來兌現選前挺勞工的政治承諾，並開放讓三黨代表上台回應聯盟訴求。

民眾黨立委黃國昌在現場發言時說，檢視蔡總統所提的六大勞動政見，絕大多數都跳票，對於勞團今天提出的薪資、勞退、醫護權益等訴求，他保證民眾黨接下來一定會跟勞工站在一起，也會兌現去年的選舉承諾。他更強調，請大家睜大眼睛，鞭策、監督民眾黨在立法院所推動的法案是否屢行承諾。

國民黨立委洪孟楷說，國民黨現在必須負起台灣主流民意聲音，在立院好好修法、監督執政者，即便國民黨在立院是脆弱多數，但過去、現在提出的承諾，都不會因此改變。他指出，民進黨喜歡說基本工資調漲，但工資調漲卻遠不及物價通膨，因此今天勞團提出的提高薪資、加班費，國民黨都認為應該做修正，這是很務實、具體的承諾。

他也特別提及，除了血汗醫護的處境要修法改善，國民黨團也將提出外送員權益保障專法，執政黨截至目前不願意正視外送權益問題，國民黨將持續要求。

民進黨立委洪申翰則說，會將今天勞團的訴求交給相關行政部門，同時要求行政、立法部門作為修法參考，這件事一定做到。不過，洪申翰發言時，台下勞團一度打斷，並高喊「還我七天假」。對此，他坦言，執政黨過去在勞工議題上確實做得還不夠，還需要做得更多，將想辦法補強，一點點往前推進，這個態度不會變，他也具體承諾，會將大家聲音帶進行政、立法部門，想盡辦法把大家聲音納進來。