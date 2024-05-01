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5月5日舞蹈節歡慶70周年 學會邀專家聯演

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
郭美江舞蹈團優美舞姿。圖/中華民國舞蹈學會提供
郭美江舞蹈團優美舞姿。圖/中華民國舞蹈學會提供

中華民國舞蹈學會將於5月5日下午2點，將在台北市政府親子劇場（信義區市府路1號2樓）以「傳承･共融」為主軸，「舞漾七十 風華再現」為主題，辦理第70屆舞蹈節頒獎典禮暨全國菁英舞蹈家聯演。

舞蹈是起源於文字記載之前，形式多樣且代表著各民族的生活方式，更兼具了藝術的美感，為向投入舞蹈演出工作的專業夥伴們致敬，1954年起由中華民國政府制定5月5日為「舞蹈節」。

今逢舞蹈節70周年，中華民國舞蹈學會特選定於5月5日在台北市政府親子劇場推出「舞漾七十 風華再現」，由全國菁英舞蹈家聯演，邀請各界投身於舞蹈教育、演出及愛好者匯聚於此、歡慶舞蹈佳節。

中華民國舞蹈學會理事長郭美江表示，這個演出有別於以往的呈現概念，強調舞蹈藝術的「傳承」與「共融」意涵。今逢70周年，首度邀請多位退居幕後的資深舞蹈家，並集結北中南三地舞蹈教育工作者，再次粉墨豋場，盛大慶祝今年的舞蹈佳節。

值得一提的是，此次匯演將由中華民國舞蹈學會郭美江理事長親自登台參與演出，用漢唐文化的彩絮舞藝呈現古典舞韻；另曾獲舞蹈飛鳳獎得主舞蹈家冷靜、寶爾基賢伉儷更為此次盛會精彩獻舞，為舞蹈節增添傳承寓意。

整場盛會將以10首經典舞作華麗呈獻，舞碼皆為各屆舞蹈教育推動教師之創作且親自登台獻演，在教學相長中展現台灣舞蹈教育堅韌的力量，票券於兩廳院售票系統販售。

舞蹈學會宗旨為致力於舞蹈藝術人才的培育、海內外舞蹈文化演出推廣等，長年透過各項競賽、演出及座談等活動，激發台灣舞蹈藝術團隊的潛力與能量。

舞蹈節70周年慶，推出舞漾七十風華再現，舞蹈家聯合演出。圖/中華民國舞蹈學會提供
舞蹈節70周年慶，推出舞漾七十風華再現，舞蹈家聯合演出。圖/中華民國舞蹈學會提供

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