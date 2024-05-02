博愛座網路好感度暴跌！資生堂千金「挺孕肚實測」挨轟：乘客有超音波？

曾獲選為台灣比基尼小姐亞軍的「資生堂千金」女星李宓，2021年結婚後育有2子1女，近日她宣佈懷上雙胞胎女兒，晉升為五寶媽，趁著懷胎14週時前往台北捷運實測是否會被讓座，當時正值下班尖峰時間，就連博愛座都沒有空位，搭乘3站也不見其他乘客讓座，影片曝光後引來網友批評，「為什麼要用這種方式宣導讓座」。

資生堂千金懷雙胞胎！懷孕14週搭北捷3站無人讓座

李宓27日於臉書發起「孕婦讓座大挑戰」，她透露目前已懷孕14週，雖然孕肚沒有很明顯，不過也好奇搭捷運是否有好心人士讓座，因此她從台北捷運忠孝新生站搭乘中和新蘆線到古亭站，再從古亭站搭乘松山新店線到西門站，沒想到搭乘松山新店線時，列車上滿滿都是剛下班的通勤族，因此博愛座沒有空位，也不見其他人起身讓座，直至西門站準備下車時才出現空位，李宓最後表示「現在有很多空位，但是剛才3站都沒有人要讓位給我」。

李宓也在留言區補充，「孕婦需要座位的原因是怕車上有搖晃會跌倒造成流產，大家如果不能體諒也沒辦法。我是在測試有沒有人看出我是孕婦並讓位，所以不會主動講，沒有怪任何人，無聊的酸民就別再吵了。捷運上都有鼓勵大家讓位給孕婦，博愛座是提醒善心人士有看到需要的人要讓座。」

懷孕讓座挑戰惹議！網怒：乘客身上有裝超音波？

網友對此表示李宓孕肚確實不明顯，「孕肚明顯的話應該大多都會讓」、「如果讓座了，對方只是身材比較臃腫一點，你知道這樣造成的傷害比那個位置還要大嗎？」，還有人認為有需求可以主動說明，「你應該主動要求協助，就算是醫生也不會用眼睛看出來你有孕」、「你不說誰知道？誰知道肚子裡是胎兒還是脂肪？乘客身上是有裝超音波嗎？」、「有需要請開口說，沒有規定坐博愛座的人就非要讓座不可，不要測試人性，沒有人應該被情勒」、「想要有座位就開口，讓座是善意不是義務」、「沒有人會一直盯著別人的肚子觀察是否為孕婦，若您自己覺得有需求，可以自己開口提出」、「您又如何知道坐在博愛位的人當下身體情況，很多人的隱疾是看不出來的，難道他們身體不舒服一定要哀嚎給整車的人看才能坐」。

後來有網友翻出李宓先前懷孕仍cover女團舞蹈影片，「你知道路程顛簸可能會傷到小孩，但你在懷孕過程中跳激烈的舞就不怕傷到小孩？要跳舞是你的自由，相對的要不要讓位也是乘客的自由」，還有不少人指稱，正確應宣導使用好孕貼紙，「知道要申請好孕徽章嗎」、「為什麼要用這種方式宣導讓座，鼓勵讓位請宣導使用好孕貼紙／主動詢問，或連結北捷官網」。

▲女星李宓懷孕14週拍攝北捷讓座挑戰引發網友熱議。

image source:翻攝FB／李宓

好孕貼紙、好孕徽章、好孕吊飾如何申請？

事實上，孕婦除了可至台北捷運各車站領取好孕貼紙、好孕徽章，另可持孕婦健康手冊或醫療診斷證明書、出示手機電子憑證，至APP或網頁登記，就能前往象山、大安、東門、中正紀念堂、台大醫院、台北車站、中山、雙連、民權西路、士林、石牌、竹圍、淡水、頂埔、亞東醫院、板橋、新埔、西門、忠孝新生、忠孝復興、市政府、南港展覽館、新店、七張、大坪林、台電大樓、古亭、北門、松江南京、南京復興、台北小巨蛋、松山、南勢角、景安、三重、頭前庄、迴龍、蘆洲、動物園、萬芳醫院、西湖等41站領取LED版好孕吊飾。



▲台北捷運在各車站皆可領取好孕貼紙、好孕吊飾。

image source:翻攝臺北捷運大眾股份有限公司

博愛座網路好感度極低！存廢、情勒、魔人登熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「博愛座」近一年網路好感度，可以發現博愛座正面聲量為19437筆，負面聲量為71999筆，網路好感度比值（P／N）為0.27，可見博愛座在網路上大多為負面討論。

另從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「博愛座」近一年熱門關鍵字，可以看到老人、老人家、老年人、長輩、長者、孕婦、老弱婦孺、禮讓給、讓給、讓出、道德、禮貌、美德、捷運、公車、空位、存廢、魔人、老人座、李昂、北捷、年輕人、白眼、情勒、勒索等字。

從關鍵字可以發現，博愛座優先禮讓的對象包含長輩、年長者、孕婦、老弱婦孺及身心障礙者，不過法律並未規範乘坐博愛座受限哪些身份，只要有需求都可以使用，讓座文化也經常與道德、禮貌、美德有所相關。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不過台灣社會大多數人基於外界眼光，寧可選擇站立於捷運、公車上，導致有時候會出現人滿為患的車廂，博愛座卻空無一人的情況，部分民眾因此認為不該設置博愛座，但也有人認為博愛座確實可以讓有需要的人使用，博愛座存廢也一直是近年熱烈討論的話題。

近幾年博愛座正義魔人爭議事件層出不窮，2023年5月，一名阿伯疑似不滿年輕人坐在高雄捷運博愛座上，不顧其他空位堅持與年輕人爭執，導致發生口角衝突；2023年9月，知名作家李昂搭乘淡水信義線往象山方向列車，她表示自己年長加上身體不適，開口請3位坐在博愛座上的年輕人讓座，沒想到無人禮讓還被翻白眼，讓她氣到發文抱怨，還在臉書喊話台北市長蔣萬安「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，公審行為引來網友批評；今年4月，一名老婦人搭乘淡水信義線時不顧自己已經有座位，仍堅持要求對面博愛座上的韓籍旅客起身讓座，其他乘客看不下去與其爭論，沒想到老婦人表示，「年輕人不該占著老人家位置」，引發外界爭議。

近期台劇《不夠善良的我們》中，女主角張怡靜（許瑋甯飾演）得知自己罹患乳癌，搭乘捷運時卻被正義魔人逼著讓出博愛座給帶小孩的媽媽，讓她聽不下去當場怒甩健檢報告，「你看不出來我得乳癌嗎？這樣我可以沒有力氣站起來了嗎？」畫面曝光後也引發眾人共鳴。

此外，也有網友指稱博愛座經常成為部分年長者情緒勒索、道德綁架、倚老賣老的工具，「博愛座又不是老人座」、「博愛座是設計給需要的人，不是給長輩作為情勒的工具」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月01日至2024年04月29日。