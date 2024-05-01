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7旬翁走不遠腳就痛 醫：下肢動脈阻塞嚴重恐截肢

中央社／ 台北1日電

70歲陳先生過去常陪太太到離家不遠的市場買菜，但近年每走一小段路就會小腿腹嚴重疼痛，中途總得休息數次，就醫檢查是下肢動脈阻塞惹禍，醫師警告雖不立即致命，但嚴重恐截肢

陳先生遇到的下肢動脈阻塞問題，是醫界所稱周邊動脈阻塞性疾病（PAOD），國泰醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監日前在國泰醫訊分享，這種疾病是指供應雙腳動脈血管產生狹窄，造成阻塞，血液無法充分供給，導致雙腳缺氧、發紺，輕則影響行走，嚴重時恐壞死截肢。

周邊動脈阻塞性疾病不會立即致命，但會讓人行動不便、殘廢。張釗監表示，下肢動脈阻塞發生率不低，卻常被忽略，主因是腿部疼痛症狀易被當成神經或骨關節病症。民眾若常腳麻、腳痛、傷口難癒合等疑似症狀，可至心血管科，透過超音波、血管攝影等確認病灶。

下肢動脈阻塞治療可分為藥物、外科繞道手術及俗稱為「通血管」的血管腔內手術。張釗監說，陳先生以下肢動脈血管整型介入術打通阻塞，返家後腳痛症狀改善，在成功戒菸、規則服藥及定期門診追蹤，多管齊下，陳先生不再腳酸麻痛，終於能繼續陪太太上街買菜。

張釗監提醒，血管保養是全身性的，除少油、少鹽及高纖飲食習慣調整，高血壓、高血脂和高血糖須妥善控制，戒菸更是避免血管繼續受到傷害的重點；另外末端肢體保暖、運動訓練、控制體重等，同樣對下肢動脈保養有所幫助。

戒菸 截肢 手術

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