影／桃勤飛機拖車油管爆裂 國泰航空班機起飛延誤

國泰航空今天（1日）上午一架台北-香港班機進行後推作業時，負責地勤作業的桃園航勤拖車因油管爆裂，導致班機起飛延誤，桃勤作業人員發現拖車油管爆裂後立即更換拖車、清理現場油料；該航班起飛時間因此延誤一個多小時。

據了解，國泰航空CX-407航班原訂上午8時起飛前往香港，事發前旅客登機完畢並且已經退橋，因香港機場進行流量管制，拖車將飛機後推至機坪外等待塔台放行，不料該輛拖車油管突然在8時16分左右爆裂，航機底部、拖車及地面皆是噴出的油料。