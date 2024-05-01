影／腸病毒疫情創10年新高！台中醫院：疫苗打到缺藥

疾管署公布，國內腸病毒處流行期，上周門急診就診達1.3929萬人次，為10年來同期最高。兒科醫師觀察，近期不少幼兒園家長因孩子感染、停課，有的輪流請假，也有的托人照顧快抓狂。台中醫院近期有幼童染腸病毒發燒住院個案，也有家長擔心幼兒罹重症，自費打疫苗預防，醫院出乎意料，打到缺藥，緊急補貨。

林姓家長說，現在是腸病毒流行期，他的2名女兒分別就讀幼兒園和托嬰中心，托嬰中心已有班級停課，因為腸病毒A71型會引起重症，今天帶孩子來打。

衛福部台中醫院小兒科主任李德敏說，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，但大多數成人因症狀不明顯，易忽略而造成家中嬰幼兒感染。腸病毒目前僅A71型有疫苗，5歲以下為重症高危險群，呼籲可接種預防。

他指出，腸病毒疫苗雖自費，但家長詢問度高，家長最在意疫苗有沒有副作用？疫苗非常安全，經三期試驗，常見副作用是局部疼痛，少數會有輕微發燒，約一天後就會緩解。由於疫苗接種出乎意料踴躍，上周醫院的腸病毒疫苗打到沒藥，緊急補貨。

兒科診所醫師施勝桓說，近期6歲以下腸病毒病患者多，多以咽峽炎表現，不少家長反映，孩子停課要有人照顧，但雙薪家長都在上班，只能托給爺爺奶奶或其他親人照顧，快要崩潰，到診所打疫苗也增加很多。

李德敏從門急診觀察發現，六歲以下幼兒發燒求診，約一半為腸病毒感染，以輕症為主，其中2歲男童因手足口出現紅疹、高燒住院治療，媽媽懷孕4個月，為避免感染恐導致早產或垂直感染給胎兒，因此與孩子隔離。

他提醒家長，6歲以下幼兒在家隔離，要觀察是否出現重症前兆病徵，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促等，請盡速送大醫院治療。