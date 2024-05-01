登革熱病例登8年同期新高 疾管署曝原因

登革熱本土病例數寫8年新高，今年截至目前已經累計163例本土病例。衛福部疾管署發言人曾淑慧今表示，今年病例數比幾年前同期較多，與前一年的登革熱疫情嚴峻有關，目前會持續評估疫情。

疾管署今天邀集中央各部會代表及各縣市政府防疫夥伴，召開行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議，環境部次長沈志修、衛福部次長周志浩等皆與會主持，也請地南高屏三縣市，說明轄內登革熱防治狀況及權管場域孳生源查核情形，以及去年疫情期間發現並列管之重大高風險場域後續改善情形。

曾淑慧說，截至4月29日，累計163例登革熱本土病例，為去年疫情延續，加上各地氣溫明顯上升，陸續有降雨情形,疫情流行風險逐漸攀升。另，鄰近國家登革熱疫情持續，目前已出現69例登革熱境外移入病例，高於近三年同期（2021年、2022年、2023年分別為5、1、35例）。

曾淑慧表示，目前已進入登革熱流行季節，中央及地方的所有夥伴都要嚴陣以待，持續加強推動各項防治工作，落實環境管理及病媒蚊孳生源清除，共同降低蚊媒傳染病流行風險。

曾淑慧表示，2023年本土病例數為2萬6388例，直逼近年新高（2015年為4萬3336例）。而今年截至目前病例數已經超越2015年同期，是否對未來疫情不樂觀？曾淑慧說，會持續評估及觀察，但登革熱的疫情並不容易預估。

另外，近期腸病毒進入流行期，特別是克沙奇A型較為嚴峻，部分學校班級因腸病毒停課。曾淑慧說，疾管署公布停課參考標準，實際執行狀況由各縣市訂定。今年累計7例71型輕症、D68型累計2例輕症；另有1例重症為感染克沙奇A10型。