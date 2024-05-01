連日梅雨「痔瘡」要小心 中醫師建議喝水加這好物去濕

台灣進入梅雨季，室內濕氣重連帶「體內濕氣」也排不出去。中醫師提醒，體內濕氣重容易出現皮膚濕疹、毛囊炎等濕熱症狀，體熱的狀況下不宜喝冷飲、吃炸物，否則積熱容易痘痘症狀加劇，痔瘡也會變嚴重，可在飲水中多加一、兩片薄荷清熱。

連日下雨民眾在外通勤容易淋濕，回到家若沒有好好除濕，恐怕一整天都活在悶熱水氣中。中醫師公會祕書長陳博淵表示，經過大寒、小寒的進補，部分民眾可能補過頭，體內熱氣過多時，加上氣候漸熱，沒辦法順利出汗，因此在雨季時容易「出疹」，許多濕熱症狀，像是香港腳、濕疹、毛囊炎等等症狀都會浮現。

濕熱的天氣不適合飲用寒濕的冷飲。陳博淵指出，民眾這幾天盡量避免喝太冰的飲料，由於體內濕熱，冷飲灌入不見得能夠解渴，反而傷及脾胃；油炸食物也應避免，否則跟體內的熱氣交互作用，容易造成排便濕黏，積熱下皮膚的痘痘會更加嚴重，若有痔瘡的民眾也會病灶加劇。

梅雨季濕熱要如何飲食？陳博淵建議，這幾天的飲食以「清利濕熱」為主，薏仁、蓮子是重點排濕熱的食物，若排便不順暢可以增加「行氣理氣」的食物，像是紫蘇梅、陳皮梅等等，避免肚子脹氣，同時也可以幫助蠕動；要促進排便則可以多食白木耳，同時還能潤肺，以上都是甜湯中很好的選擇。

上班族容易疲累也要注意。陳博淵說，天氣溼熱有些民眾容易出現頭痛、感冒的狀況，主要以腸胃症狀為表現，連帶也會有四肢困頓，身體感覺沉重又頭昏腦脹，這是會建議用藿香正氣散，加上其他單方食材，像是陳皮、紫蘇、薏仁、蓮子；或是芳香化濕的方劑，像是茴香、薄荷。帶點香氣就可以醒腦，建議民眾也可以喝水時加兩片薄荷，一方面聞到揮發性香氣可以醒腦，喝下後也可以化濕。