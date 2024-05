台灣高鐵公司治理評鑑 7度獲前5%佳績

台灣證券交易所昨公告第10屆公司治理評鑑結果,台灣高鐵公司連續第7年獲排名前5%佳績,並6度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。台灣高鐵公司董事長江耀宗除表示欣慰外,更重申「公司治理沒有最好、只有更好」,期許公司上下不斷精益求精,提升治理成效的質與量。

台灣高鐵公司表示,2016年掛牌上市以來即參與公司治理評鑑,希望透過外部檢視機制有效落實誠信經營,同時致力將ESG納入公司營運規劃。2023年間陸續完成新世代列車採購案,將引進更加節能、環保的列車投入營運服務;同時推出手機購買自由座服務,持續推廣車票無紙化;並推動服務品減塑、鼓勵旅客自備環保杯購買熱飲等。

台灣高鐵公司指出,此次除7度獲得公司治理評鑑排名前5%殊榮,也持續入選「台灣永續指數」成分股,並再度登上國際調查研究機構「企業騎士」(Corporate Knights)的2024「全球百大永續企業排行榜」(Global 100 most sustainable corporations in the world),排名更從2023年全球第9名躍升第4。

台灣高鐵公司表示,希望透過ESG的落實不僅提供旅客安全、優質及創新的旅運服務,將在追求環境永續、實踐ESG理念與提升經營效益之各項指標中,尋求創新的經營模式,為台灣民眾串聯起「一日生活圈」的便利生活。